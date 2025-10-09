Transmissão Remo x Athletico-PR ao vivo, online e grátis: onde assistir
Leão Azul volta a vencer e se aproxima do G4, enquanto a equipe do Furacão perde para a Chapecoense e vê sequência invicta chegar ao fim.
Em jogo importante na briga pelo acesso, Remo e Athletico-PR se enfrentam na quinta-feira (9), às 21h35 (de Brasília), pela 31ª rodada da Série B. A partida acontece no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém.
Transmissão ao vivo, online e grátis
O torcedor poderá acompanhar Remo x Athletico-PR ao vivo, online e de forma gratuita! O duelo contará com transmissão simultânea em diferentes plataformas, garantindo várias opções para quem quiser assistir de qualquer lugar.
A partida será exibida pela RedeTV! (em TV aberta), ESPN e Disney+ (para assinantes), além do canal Desimpedidos, no YouTube, que fará a cobertura ao vivo e gratuita.
Passo a passo para assistir
Pela TV aberta (RedeTV!)
- Ligue a TV no canal da RedeTV! no horário da partida.
- Confira se o sinal está disponível na sua cidade.
- Aproveite a transmissão ao vivo com narração e comentários.
Pelo YouTube (Desimpedidos) – grátis
- Acesse o YouTube pelo celular, computador ou Smart TV.
- Busque por “Desimpedidos ao vivo Remo x Athletico-PR”.
- Clique na transmissão e curta o jogo gratuitamente.
Ficha de jogo
- Data: 09/10/2025
- Horário: 21h35 (de Brasília)
- Local: Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém
- Onde assistir: ESPN, Disney +, Desimpedidos e Rede TV
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis escalações
Remo
Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Kayky Almeida e Jorge; Caio Vinicius, Luan Martins e Jaderson; Diego Hernandez, Nico Ferreira e João Pedro. Técnico: Guto Ferreira.
Athletico-PR
Santos; Benavídez, Arthur Dias, Aguirre, Belezi e Léo Derik; Patrick e Zapelli; Luiz Fernando, Viveros e Leozinho. Técnico: Odair Hellmann.