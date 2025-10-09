fechar
Transmissão Remo x Athletico-PR ao vivo, online e grátis: onde assistir

Leão Azul volta a vencer e se aproxima do G4, enquanto a equipe do Furacão perde para a Chapecoense e vê sequência invicta chegar ao fim.

Por João Victor Tavares Publicado em 09/10/2025 às 19:30
Alan Kardec, atacante do Athletico-PR
Alan Kardec, atacante do Athletico-PR - José Tramontin/Athletico-PR

Em jogo importante na briga pelo acesso, Remo e Athletico-PR se enfrentam na quinta-feira (9), às 21h35 (de Brasília), pela 31ª rodada da Série B. A partida acontece no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém.

Transmissão ao vivo, online e grátis

O torcedor poderá acompanhar Remo x Athletico-PR ao vivo, online e de forma gratuita! O duelo contará com transmissão simultânea em diferentes plataformas, garantindo várias opções para quem quiser assistir de qualquer lugar.

A partida será exibida pela RedeTV! (em TV aberta), ESPN e Disney+ (para assinantes), além do canal Desimpedidos, no YouTube, que fará a cobertura ao vivo e gratuita.

Passo a passo para assistir

Pela TV aberta (RedeTV!)

  • Ligue a TV no canal da RedeTV! no horário da partida.
  • Confira se o sinal está disponível na sua cidade.
  • Aproveite a transmissão ao vivo com narração e comentários.

Pelo YouTube (Desimpedidos) – grátis

  • Acesse o YouTube pelo celular, computador ou Smart TV.
  • Busque por “Desimpedidos ao vivo Remo x Athletico-PR”.
  • Clique na transmissão e curta o jogo gratuitamente.

Ficha de jogo

  • Data: 09/10/2025
  • Horário: 21h35 (de Brasília)
  • Local: Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém
  • Onde assistir: ESPN, Disney +, Desimpedidos e Rede TV

Prováveis escalações

Remo

Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Kayky Almeida e Jorge; Caio Vinicius, Luan Martins e Jaderson; Diego Hernandez, Nico Ferreira e João Pedro. Técnico: Guto Ferreira.

Athletico-PR

Santos; Benavídez, Arthur Dias, Aguirre, Belezi e Léo Derik; Patrick e Zapelli; Luiz Fernando, Viveros e Leozinho. Técnico: Odair Hellmann.

