Transmissão Ferroviária x Chapecoense ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
Ferroviária e Chapecoense se enfrentam! A AFE busca reação em casa, enquanto a Chape quer voltar ao G4 da Série B com mais uma vitória.
Ferroviária x Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 19h (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida será disputada na Fonte Luminosa.
Transmissão ao vivo, online e grátis?
O duelo entre Ferroviária x Chapecoense não terá transmissão online gratuita. A partida será exibida exclusivamente pelo Disney+, exigindo assinatura da plataforma para acompanhar o jogo ao vivo.
Passo a passo para assistir pelo Disney+
- Acesse o app do Disney+ no celular, tablet, computador ou Smart TV.
- Faça login na sua conta (é necessário ser assinante).
- Procure pela aba “Ao Vivo” ou pelo nome do jogo “Ferroviária x Chapecoense”.
- Clique na transmissão e acompanhe a partida em tempo real.
Ficha de jogo
- Data: 09/10/2025
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: Fonte Luminosa
- Onde assistir: Disney+
Prováveis escalações
Ferroviária
Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Alves, Mário; Alencar, Tárik, Netinho; Fabrício, Juninho, Carlão. Técnico: Claudinei Oliveira
Chapecoense
Santos; R. Carvalheira, Doma, Bruno Leonardo, Victor Caetano, Clar; David Antunes, Jorge Jiménez, Marcinho; Neto, Giovanni Augusto. Técnico: Gilmar Pozzo