Transmissão Ferroviária x Chapecoense ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Ferroviária e Chapecoense se enfrentam! A AFE busca reação em casa, enquanto a Chape quer voltar ao G4 da Série B com mais uma vitória.

Por João Victor Tavares Publicado em 09/10/2025 às 17:00
Imagem da equipe da Ferroviária na Série B 2025
Imagem da equipe da Ferroviária na Série B 2025 - Ferroviária/Flickr

Ferroviária x Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 19h (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida será disputada na Fonte Luminosa.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

O duelo entre Ferroviária x Chapecoense não terá transmissão online gratuita. A partida será exibida exclusivamente pelo Disney+, exigindo assinatura da plataforma para acompanhar o jogo ao vivo.

Passo a passo para assistir pelo Disney+

  1. Acesse o app do Disney+ no celular, tablet, computador ou Smart TV.
  2. Faça login na sua conta (é necessário ser assinante).
  3. Procure pela aba “Ao Vivo” ou pelo nome do jogo “Ferroviária x Chapecoense”.
  4. Clique na transmissão e acompanhe a partida em tempo real.

Ficha de jogo

  • Data: 09/10/2025
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Fonte Luminosa
  • Onde assistir: Disney+

Prováveis escalações

Ferroviária

Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Alves, Mário; Alencar, Tárik, Netinho; Fabrício, Juninho, Carlão. Técnico: Claudinei Oliveira

Chapecoense

Santos; R. Carvalheira, Doma, Bruno Leonardo, Victor Caetano, Clar; David Antunes, Jorge Jiménez, Marcinho; Neto, Giovanni Augusto. Técnico: Gilmar Pozzo

