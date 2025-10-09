fechar
Transmissão Coritiba x Atlético-GO ao vivo online: confira onde assistir

Coxa venceu seus dois últimos jogos e lidera a competição, com 53 pontos conquistados. Invicto há oito jogos, Dragão quer se aproximar do G-4

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 09/10/2025 às 17:00
Jogadores do Coritiba comemoram gol na Série B 2025
Jogadores do Coritiba comemoram gol na Série B 2025 - Reprodução/ Coritiba

Coritiba e Atlético-GO se enfrentam nesta quinta-feira (09), às 19h30 (Horário de Brasília), em duelo válido pela 31ª rodada da Série B. O confronto será disputado no Couto Pereira.

Onde assistir Coritiba x Atlético-GO ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN 4 (TV por assinatura)
  • SportyNet (streaming)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Apenas os assinantes do pacote premium do Disney+ terão acesso à transmissão da partida.

 

Como chegam as equipes

O Coritiba vive grande momento. Líder da competição, com 53 pontos conquistados, o time paranaense venceu suas últimas partidas. Na última rodada, o Coxa venceu o Botafogo-SP, por 2 a 0.

O Atlético-GO é outro que vive fase excelente. O Dragão soma uma invencibilidade de oito jogos e ocupa a nona colocação na tabela, com 45 pontos, buscando se aproximar do G-4.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Quinta-feira (09/10) – 19h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série B – Rodada 31
  • Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)
  • Onde Assistir: ESPN 4, SportyNet e Disney+

Prováveis Escalações

Coritiba: Pedro Morisco, Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida; Wallisson, Sebástián Gómez e Josué; Clayson, Iury Castilho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart.

Atlético-GO: Paulo Vítor, Jean Dias, Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Ronald, Kauan e Robert Santos; Yuri, Kelvin e Federico Martínez. Técnico: Rafael Lacerda.

