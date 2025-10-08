Transmissão Santa Fé x Corinthians ao vivo online grátis: confira onde assistir
Atuais campeãs da América, Brabas da Fiel permanecem invictas na competição e vêm de goleada avassaladora diante do Always Ready, por 11 a 0
O Corinthians encara o Santa Fé nesta quarta-feira (08), às 20h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O confronto será disputado no Estádio Florencio Sola, em Banfield.
Onde assistir Santa Fé x Corinthians ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- XSports (TV aberta)
- SporTV 2 (TV por assinatura)
- CazéTV (Youtube)
- Canal GOAT (Youtube)
- NSports (Youtube)
Todas as transmissões de TV aberta e Youtube serão disponibilizadas de maneira gratuita. Não é necessário nenhum tipo de inscrição.
Como chegam as equipes
As Brabas do Timão golearam seu último jogo, diante do Always Ready, da Bolívia, pelo placar de 11 a 0. A equipe paulista lidera o Grupo A, com 4 pontos conquistados.
O Santa Fé, adversário da equipe paulista na decisão da última edição da Libertadores, foi derrotado em seu último jogo, contra o Independiente del Valle, por 1 a 0. A equipe está em terceiro lugar no grupo.
Ficha técnica
- Data e Horário: Quarta-feira (08/10) – 20h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Libertadores Feminina – Rodada 3 (Fase de Grupos)
- Local: Estádio Florencio Sola, em Banfield (PR)
- Onde Assistir: XSports, SporTV 2, CazéTV, Canal GOAT e NSports
Prováveis Escalações
Santa Fé: Yessica, Andrea Pérez, Cristina Motta, Viviana, Valbuena, Juana Ortegon, Marcano, Garavito, Osorio, Zamorano e Viso. Técnico: Omar Ramírez.
Corinthians: Nicole, Gi Fernandes, Thais Ferreira, Mariza e Tamires; Day Rodríguez e Leticia Monteiro; Gabi Zanotti, Gisela Robledo, Vic Albuquerque e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.