Onde assistir | Notícia

Transmissão Santa Fé x Corinthians ao vivo online grátis: confira onde assistir

Atuais campeãs da América, Brabas da Fiel permanecem invictas na competição e vêm de goleada avassaladora diante do Always Ready, por 11 a 0

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 08/10/2025 às 18:00
Jogadoras do Corinthians
Jogadoras do Corinthians - Reprodução/ Agência Paulistão

O Corinthians encara o Santa Fé nesta quarta-feira (08), às 20h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O confronto será disputado no Estádio Florencio Sola, em Banfield.

Onde assistir Santa Fé x Corinthians ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • XSports (TV aberta)
  • SporTV 2 (TV por assinatura)
  • CazéTV (Youtube)
  • Canal GOAT (Youtube)
  • NSports (Youtube)

Todas as transmissões de TV aberta e Youtube serão disponibilizadas de maneira gratuita. Não é necessário nenhum tipo de inscrição.

Como chegam as equipes

As Brabas do Timão golearam seu último jogo, diante do Always Ready, da Bolívia, pelo placar de 11 a 0. A equipe paulista lidera o Grupo A, com 4 pontos conquistados.

O Santa Fé, adversário da equipe paulista na decisão da última edição da Libertadores, foi derrotado em seu último jogo, contra o Independiente del Valle, por 1 a 0. A equipe está em terceiro lugar no grupo.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Quarta-feira (08/10) – 20h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Libertadores Feminina – Rodada 3 (Fase de Grupos)
  • Local: Estádio Florencio Sola, em Banfield (PR)
  • Onde Assistir: XSports, SporTV 2, CazéTV, Canal GOAT e NSports

Prováveis Escalações

Santa Fé: Yessica, Andrea Pérez, Cristina Motta, Viviana, Valbuena, Juana Ortegon, Marcano, Garavito, Osorio, Zamorano e Viso. Técnico: Omar Ramírez.

Corinthians: Nicole, Gi Fernandes, Thais Ferreira, Mariza e Tamires; Day Rodríguez e Leticia Monteiro; Gabi Zanotti, Gisela Robledo, Vic Albuquerque e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.

