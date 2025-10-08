fechar
Transmissão Mirassol x Fluminense ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

O Leão da Alta Araraquarense busca voltar a vencer na Série A, enquanto o Tricolor chega invicto; será o primeiro duelo entre as equipes na elite.

Por João Victor Tavares Publicado em 08/10/2025 às 19:00
Foto da equipe do Mirassol no Brasileirão 2025
Foto da equipe do Mirassol no Brasileirão 2025 - Marcos Freitas/Agência Mirassol

O Fluminense enfrenta nesta quarta-feira (8) o Mirassol, adversário direto na briga pelas primeiras posições da tabela.

A partida acontece às 21h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, válida pelo jogo atrasado da 13ª rodada do Brasileirão.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

O duelo entre Mirassol e Fluminense, nesta quarta-feira (8), às 21h, terá transmissão pelo Premiere (pay-per-view).

Infelizmente, não haverá exibição gratuita ou em plataformas online abertas, restando apenas o Globoplay, onde o torcedor pode acompanhar o confronto pela internet.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Prováveis escalações

Mirassol

Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Chico da Costa.

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Keno, Canobbio e Cano (John Kennedy).

Arbitragem de Mirassol x Fluminense:

  • Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
  • Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
  • VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

