Transmissão Mirassol x Fluminense ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
O Leão da Alta Araraquarense busca voltar a vencer na Série A, enquanto o Tricolor chega invicto; será o primeiro duelo entre as equipes na elite.
O Fluminense enfrenta nesta quarta-feira (8) o Mirassol, adversário direto na briga pelas primeiras posições da tabela.
A partida acontece às 21h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, válida pelo jogo atrasado da 13ª rodada do Brasileirão.
Transmissão ao vivo, online e grátis?
O duelo entre Mirassol e Fluminense, nesta quarta-feira (8), às 21h, terá transmissão pelo Premiere (pay-per-view).
Infelizmente, não haverá exibição gratuita ou em plataformas online abertas, restando apenas o Globoplay, onde o torcedor pode acompanhar o confronto pela internet.
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.
Assine pelo celular
- Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
- Toque em "Seja Assinante";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Escolha o plano desejado;
- Realize o pagamento por meio do aplicativo.
Prováveis escalações
Mirassol
Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Chico da Costa.
Fluminense
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Keno, Canobbio e Cano (John Kennedy).
Arbitragem de Mirassol x Fluminense:
- Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
- Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)