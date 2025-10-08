Ferroviária x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário e escalações
A Locomotiva busca reação após derrota para o América-MG, enquanto a equipe da Chape vem embalada com duas vitórias seguidas na Série B.
Ferroviária x Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 19h (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida será disputada na Fonte Luminosa.
Como chegam as equipes?
Ferroviária
Na luta contra o rebaixamento, a Ferroviária vem de derrota em casa para o América-MG por 3 a 1, mas vinha de três jogos invicta, com duas empates e uma vitória. A equipe está em 15º, com 47 pontos.
Chapecoense
A Chapecoense chega em boa fase, com duas vitórias seguidas, incluindo 1 a 0 sobre o Novorizontino. O time soma 47 pontos e ocupa a 5ª posição, apenas um ponto atrás do G4.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Ferroviária x Chapecoense terá transmissão da plataforma de streaming do Disney+.
Ficha de jogo
- Data: 09/10/2025
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: Fonte Luminosa
- Onde assistir: Disney+
Prováveis escalações
Ferroviária
Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Alves, Mário; Alencar, Tárik, Netinho; Fabrício, Juninho, Carlão. Técnico: Claudinei Oliveira
Chapecoense
Santos; R. Carvalheira, Doma, Bruno Leonardo, Victor Caetano, Clar; David Antunes, Jorge Jiménez, Marcinho; Neto, Giovanni Augusto. Técnico: Gilmar Pozzo