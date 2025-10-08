Ferroviária x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A Locomotiva busca reação após derrota para o América-MG, enquanto a equipe da Chape vem embalada com duas vitórias seguidas na Série B.

Ferroviária x Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 19h (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida será disputada na Fonte Luminosa.

Como chegam as equipes?

Ferroviária

Na luta contra o rebaixamento, a Ferroviária vem de derrota em casa para o América-MG por 3 a 1, mas vinha de três jogos invicta, com duas empates e uma vitória. A equipe está em 15º, com 47 pontos.

Chapecoense

A Chapecoense chega em boa fase, com duas vitórias seguidas, incluindo 1 a 0 sobre o Novorizontino. O time soma 47 pontos e ocupa a 5ª posição, apenas um ponto atrás do G4.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Ferroviária x Chapecoense terá transmissão da plataforma de streaming do Disney+.

Ficha de jogo

Data: 09/10/2025

09/10/2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Fonte Luminosa

Fonte Luminosa Onde assistir: Disney+

Prováveis escalações

Ferroviária

Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Alves, Mário; Alencar, Tárik, Netinho; Fabrício, Juninho, Carlão. Técnico: Claudinei Oliveira

Chapecoense

Santos; R. Carvalheira, Doma, Bruno Leonardo, Victor Caetano, Clar; David Antunes, Jorge Jiménez, Marcinho; Neto, Giovanni Augusto. Técnico: Gilmar Pozzo