Onde assistir | Notícia

Ferroviária x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A Locomotiva busca reação após derrota para o América-MG, enquanto a equipe da Chape vem embalada com duas vitórias seguidas na Série B.

Por João Victor Tavares Publicado em 08/10/2025 às 15:45
Jogadores da Chapecoense comemoram gol na Série B
Jogadores da Chapecoense comemoram gol na Série B - Reprodução/ Chapecoense

Ferroviária x Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 19h (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida será disputada na Fonte Luminosa.

Como chegam as equipes?

Ferroviária

Na luta contra o rebaixamento, a Ferroviária vem de derrota em casa para o América-MG por 3 a 1, mas vinha de três jogos invicta, com duas empates e uma vitória. A equipe está em 15º, com 47 pontos.

Chapecoense

A Chapecoense chega em boa fase, com duas vitórias seguidas, incluindo 1 a 0 sobre o Novorizontino. O time soma 47 pontos e ocupa a 5ª posição, apenas um ponto atrás do G4.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Ferroviária x Chapecoense terá transmissão da plataforma de streaming do Disney+.

Ficha de jogo

  • Data: 09/10/2025
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Fonte Luminosa
  • Onde assistir: Disney+

Prováveis escalações

Ferroviária

Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Alves, Mário; Alencar, Tárik, Netinho; Fabrício, Juninho, Carlão. Técnico: Claudinei Oliveira

Chapecoense

Santos; R. Carvalheira, Doma, Bruno Leonardo, Victor Caetano, Clar; David Antunes, Jorge Jiménez, Marcinho; Neto, Giovanni Augusto. Técnico: Gilmar Pozzo

