Transmissão São Paulo x Colo-Colo ao vivo online grátis: confira onde assistir

Brasileiras venceram a partida de estreia e buscam vitória contra a equipe chilena para garantirem a permanência na liderança do Grupo C

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 06/10/2025 às 18:00
Jogadoras do São Paulo comemoram gol na Libertadores
Jogadoras do São Paulo comemoram gol na Libertadores - Reprodução/ Libertadores

São Paulo e Colo-Colo se enfrentam nesta segunda-feira (06/10), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Morón, na Argentina. O confronto é válido pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores Feminina.

Onde assistir São Paulo x Colo-Colo ao vivo

A partida será transmitida pelas seguintes plataformas:

  • Xsports (TV aberta)
  • CazéTV (Youtube)
  • Canal GOAT (Youtube)
  • SporTV (TV por assinatura)

Como chegam as equipes

O São Paulo estreou com vitória no torneio, diante do San Lorenzo, por 2 a 0, com gols de Millene e Camilinha. A equipe assumiu a liderança momentânea do Grupo C, ao lado do próprio time adversário.

O Colo-Colo também iniciou a campanha na competição com vitória, derrotando o Olimpia por 2 a 0, o que embala o time chileno e dá confiança para enfrentar o duelo direto.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Segunda-feira (06/10) – 20h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Libertadores Feminina – Rodada 2
  • Local: Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Buenos Aires (Argentina)
  • Onde Assistir: CazéTV, Canal GOAT, Sportv e Xsports

Prováveis Escalações

São Paulo: Carlinha; Bruna Calderán, Kaká, Carol Gil e Bia Menezes; Karla Alves, Aline Milene e Camilinha; Isa Guimarães, Duda Serrana e Millene. Técnico: Thiago Viana.

Colo-Colo: Torrero; Bogarín, Camila Martins e Clavijo; Acevedo, Yastín Jiménez, Valencia e Balmaceda; Anaís Álvarez, Aedo e Acuña. Técnica: Tatiele Silveira.

