Transmissão São Paulo x Colo-Colo ao vivo online grátis: confira onde assistir
Brasileiras venceram a partida de estreia e buscam vitória contra a equipe chilena para garantirem a permanência na liderança do Grupo C
São Paulo e Colo-Colo se enfrentam nesta segunda-feira (06/10), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Morón, na Argentina. O confronto é válido pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores Feminina.
Onde assistir São Paulo x Colo-Colo ao vivo
A partida será transmitida pelas seguintes plataformas:
- Xsports (TV aberta)
- CazéTV (Youtube)
- Canal GOAT (Youtube)
- SporTV (TV por assinatura)
Como chegam as equipes
O São Paulo estreou com vitória no torneio, diante do San Lorenzo, por 2 a 0, com gols de Millene e Camilinha. A equipe assumiu a liderança momentânea do Grupo C, ao lado do próprio time adversário.
O Colo-Colo também iniciou a campanha na competição com vitória, derrotando o Olimpia por 2 a 0, o que embala o time chileno e dá confiança para enfrentar o duelo direto.
Ficha técnica
- Data e Horário: Segunda-feira (06/10) – 20h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Libertadores Feminina – Rodada 2
- Local: Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Buenos Aires (Argentina)
- Onde Assistir: CazéTV, Canal GOAT, Sportv e Xsports
Prováveis Escalações
São Paulo: Carlinha; Bruna Calderán, Kaká, Carol Gil e Bia Menezes; Karla Alves, Aline Milene e Camilinha; Isa Guimarães, Duda Serrana e Millene. Técnico: Thiago Viana.
Colo-Colo: Torrero; Bogarín, Camila Martins e Clavijo; Acevedo, Yastín Jiménez, Valencia e Balmaceda; Anaís Álvarez, Aedo e Acuña. Técnica: Tatiele Silveira.