Onde assistir | Notícia

São Paulo x Colo-Colo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Brasileiras e chilenas venceram seu jogo na estreia da competição e buscam nova vitória para se consolidarem na liderança do Grupo C

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 06/10/2025 às 12:48
Jogadoras do São Paulo Feminino
Jogadoras do São Paulo Feminino - Reprodução/ CBF

São Paulo e Colo-Colo se enfrentam nesta segunda-feira (06/10), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Morón, na Argentina. O confronto vale pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores Feminina.

Como chegam as equipes

O São Paulo estreou bem no torneio, vencendo o San Lorenzo por 2 a 0, com gols de Millene e Camilinha, assumindo a liderança momentânea do grupo, empatado com o próprio time de Santiago.

Já o Colo-Colo também iniciou com vitória, derrotando o Olimpia por 2 a 0, o que embala o time chileno e dá confiança para enfrentar o duelo direto.

Onde assistir São Paulo x Colo-Colo ao vivo

A partida será transmitida pelas seguintes plataformas:

  • Xsports (TV aberta)
  • CazéTV (Youtube)
  • Canal GOAT (Youtube)
  • SporTV (TV por assinatura)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Segunda-feira (06/10) – 20h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Libertadores Feminina – Rodada 2
  • Local: Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Buenos Aires (Argentina)
  • Onde Assistir: CazéTV, Canal GOAT, Sportv e Xsports

Prováveis Escalações

São Paulo: Carlinha; Bruna Calderán, Kaká, Carol Gil e Bia Menezes; Karla Alves, Aline Milene e Camilinha; Isa Guimarães, Duda Serrana e Millene. Técnico: Thiago Viana.

Colo-Colo: Torrero; Bogarín, Camila Martins e Clavijo; Acevedo, Yastín Jiménez, Valencia e Balmaceda; Anaís Álvarez, Aedo e Acuña. Técnica: Tatiele Silveira.

