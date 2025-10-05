Calor e seca põem maior parte de São Paulo em emergência para risco de incêndio
Previsão da Defesa Civil é de que a situação se agrave ainda mais nesta segunda-feira (6), com praticamente todo o Estado entrando em emergência
O calor e a seca colocam grande parte do Estado de São Paulo em emergência para o risco de incêndios durante esta semana, segundo a Defesa Civil estadual.
Neste domingo, 5, as regiões norte, oeste e centro-oeste do Estado estavam em situação de emergência e quase todo o restante das áreas com risco alto de queimadas. Apenas o litoral tinha áreas com risco baixo, conforme os mapas de risco divulgados pelo órgão.
Nesta segunda, 6, a situação se agrava ainda mais, com praticamente todo o Estado entrando em emergência devido ao risco de queimadas. É a situação de mais alto risco já registrada este ano, segundo a Defesa Civil. Apenas no sudoeste paulista e no Vale do Paraíba, a situação prevista será de risco alto. Nenhuma região estará com risco baixo para o fogo.
Na terça-feira, 7, a área em emergência recua, restringindo-se à faixa norte do estado, mas toda a faixa central e parte do oeste estarão em risco alto. Nos dias seguintes, até sexta-feira, 10, a emergência vai continuar na porção norte do estado.
Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a situação é agravada pela ausência de chuva significativa nos próximos dias em São Paulo e a baixa umidade do ar. No Estado de São Paulo, a umidade relativa pode ficar abaixo dos 30%.
A Defesa Civil utiliza cores nos mapas para representar o risco de incêndio:
Amarelo: risco baixo
Laranja: risco alto
Vermelho: alerta
Roxo: emergência
Apesar do risco atual, este ano o Estado de São Paulo teve menos registros de incêndios florestais do que em 2024, segundo o monitor de queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Foram 8.255 focos de janeiro a 5 de outubro do ano passado, e este ano 2.053 - menos 75%.
Isso se deveu principalmente à ocorrência de chuvas entre junho e junho deste ano, início do período crítico. A estiagem atrasou, mas veio severa e deve se prolongar até a segunda quinzena deste mês, segundo o Inpe.
Um incêndio iniciado neste sábado, 4, em Martinópolis, oeste paulista, queimou uma área de mata e eucalipto equivalente a 10 campos de futebol. O fogo foi controlado pelos bombeiros com a ajuda de caminhões pipa de uma usina de cana-de-açúcar.
Em Araçatuba, um incêndio consumiu uma área de 91,5 mil m2 na última quinta-feira, 2. Neste domingo, até às 12 horas, apesar do risco, os satélites do Inpe não detectavam focos ativos de queimadas no estado.
