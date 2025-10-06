Amazonas x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Tigre espera voltar a vencer após dois jogos de seca para não correr riscos de deixar o G-4. Onça-Pintada quer deixar a zona de rebaixamento
Amazonas e Criciúma se enfrentam nesta terça-feira (07/10), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, em duelo válido pela 31ª rodada da Série B.
Como chegam as equipes
O Amazonas está em situação bastante complicada. A equipe manauara ocupa a penúltima colocação, com 28 pontos. O time não vence há três rodadas e vem de derrota em casa para a Chapecoense por 3 a 1.
O Criciúma vive momento de instabilidade. O time catarinense ocupa a terceira colocação, com 50 pontos, mas não vence há duas rodadas. Portanto, a equipe quer voltar a vencer para não correr riscos de perder a chance de voltar à elite.
Onde assistir Amazonas x Criciúma ao vivo
A partida será transmitida pela plataforma de streaming Disney+.
Ficha técnica
- Data e Horário: Terça-feira (07/10) – 20h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Série B – Rodada 31
- Local: Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM)
- Onde Assistir: Disney+
Prováveis Escalações
Amazonas: Zé Carlos; Castrillón, Léo Coelho, Alvariño e Carlos Akapo; Domingos, Vásquez, Ramírez e Guilherme Xavier; Diego Torres e Henrique Almeida. Técnico: Márcio Zanardi.
Criciúma: Alisson; Jonathan, Lucas Dias e Luciano Castán; Marcinho, Gui Lobo, Matheus Streit e Luiz Henrique; Borasi, Diego Gonçalves e Nicolas. Técnico: Eduardo Baptista