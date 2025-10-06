Amazonas x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Tigre espera voltar a vencer após dois jogos de seca para não correr riscos de deixar o G-4. Onça-Pintada quer deixar a zona de rebaixamento

Amazonas e Criciúma se enfrentam nesta terça-feira (07/10), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, em duelo válido pela 31ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes

O Amazonas está em situação bastante complicada. A equipe manauara ocupa a penúltima colocação, com 28 pontos. O time não vence há três rodadas e vem de derrota em casa para a Chapecoense por 3 a 1.

O Criciúma vive momento de instabilidade. O time catarinense ocupa a terceira colocação, com 50 pontos, mas não vence há duas rodadas. Portanto, a equipe quer voltar a vencer para não correr riscos de perder a chance de voltar à elite.

Onde assistir Amazonas x Criciúma ao vivo

A partida será transmitida pela plataforma de streaming Disney+.

Ficha técnica

Data e Horário: Terça-feira (07/10) – 20h00 (Horário de Brasília)

Terça-feira (07/10) – 20h00 (Horário de Brasília) Competição: Série B – Rodada 31

Série B – Rodada 31 Local: Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM)

Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM) Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Amazonas: Zé Carlos; Castrillón, Léo Coelho, Alvariño e Carlos Akapo; Domingos, Vásquez, Ramírez e Guilherme Xavier; Diego Torres e Henrique Almeida. Técnico: Márcio Zanardi.

Criciúma: Alisson; Jonathan, Lucas Dias e Luciano Castán; Marcinho, Gui Lobo, Matheus Streit e Luiz Henrique; Borasi, Diego Gonçalves e Nicolas. Técnico: Eduardo Baptista