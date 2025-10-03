Operário-PR x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vitorioso na rodada anterior, Leão Azul busca a vitória para se aproximar do G-4. Fantasma foi derrotado pelo Athletico-PR, por 1 a 0

Operário-PR e Remo se enfrentam neste domingo (05/10), às 16h00, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), pela 30ª rodada da Série B 2025.

Como chegam as equipes



O Operário-PR soma 39 pontos, em 12º lugar, e busca uma vitória para se aproximar da metade superior da tabela. O time vem de derrota contra o Athletico-PR, por 1 a 0.

O Remo aparece com 42 pontos, em 8º lugar, e ainda sonha em encostar nos times que brigam pelo G-4. Na rodada anterior, o Leão Azul venceu o CRB, por 4 a 2.

Onde assistir Operário x Remo ao vivo

O jogo terá transmissão ao vivo pelas seguintes plataformas:

SportyNet (plataforma de streaming)

Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

Data e Horário: Domingo (05/10) – 16h00 (Horário de Brasília)

Domingo (05/10) – 16h00 (Horário de Brasília) Competição: Série B 2025 – Rodada 30

Série B 2025 – Rodada 30 Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)

Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR) Onde Assistir: SportyNet e Disney+

Prováveis Escalações

Operário-PR: Elias; Diogo Mateus, Miranda, Giraldo e Cristiano; Thiaguinho, Zuluaga e Neto Paraíba; Boschilia, Rodrigo e Léo Gaúcho. Técnico: Alex Souza

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Reynaldo e Sávio; Luan Martins, Jaderson e Caio Vinícius; Diego Hernández, Nico Ferreira e Eduardo Melo. Técnico: Guto Ferreira