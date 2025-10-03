Operário-PR x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Vitorioso na rodada anterior, Leão Azul busca a vitória para se aproximar do G-4. Fantasma foi derrotado pelo Athletico-PR, por 1 a 0
Operário-PR e Remo se enfrentam neste domingo (05/10), às 16h00, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), pela 30ª rodada da Série B 2025.
Como chegam as equipes
O Operário-PR soma 39 pontos, em 12º lugar, e busca uma vitória para se aproximar da metade superior da tabela. O time vem de derrota contra o Athletico-PR, por 1 a 0.
O Remo aparece com 42 pontos, em 8º lugar, e ainda sonha em encostar nos times que brigam pelo G-4. Na rodada anterior, o Leão Azul venceu o CRB, por 4 a 2.
Onde assistir Operário x Remo ao vivo
O jogo terá transmissão ao vivo pelas seguintes plataformas:
- SportyNet (plataforma de streaming)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: Domingo (05/10) – 16h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Série B 2025 – Rodada 30
- Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)
- Onde Assistir: SportyNet e Disney+
Prováveis Escalações
Operário-PR: Elias; Diogo Mateus, Miranda, Giraldo e Cristiano; Thiaguinho, Zuluaga e Neto Paraíba; Boschilia, Rodrigo e Léo Gaúcho. Técnico: Alex Souza
Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Reynaldo e Sávio; Luan Martins, Jaderson e Caio Vinícius; Diego Hernández, Nico Ferreira e Eduardo Melo. Técnico: Guto Ferreira