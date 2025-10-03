Ferroviária x América-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Equipe de Araraquara é a 14ª colocada e busca a vitória para se distanciar da zona da degola. Situação do Coelho, que vem logo atrás, é semelhante
Ferroviária e América-MG se enfrentam neste sábado (04/10), às 20h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), em duelo válido pela 30ª rodada da Série B 2025.
Como chegam as equipes
A Ferroviária soma 36 pontos e ocupa a 14ª posição, tentando se afastar da zona de rebaixamento. Na rodada anterior, o time venceu o Botafogo-SP, pelo placar de 2 a 1.
O América-MG tem 33 pontos, em 15º lugar, e também busca escapar da parte de baixo da tabela para não correr riscos maiores na reta final da competição.
Onde assistir Ferroviária x América-MG ao vivo
O confronto terá transmissão ao vivo com exclusividade pela plataforma de streaming Disney+.
Ficha técnica
- Data e Horário: Sábado (04/10) – 20h30 (Horário de Brasília)
- Competição: Série B 2025 – Rodada 30
- Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Zé Mário; Tárik, Alencar, Netinho e Albano; Juninho e Carlão. Técnico: Júnior Rocha
América-MG: Gustavo; Júlio César, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Kauâ Diniz, Aloísio, Miguelito e Yago Souza; Willian Bigode e Arthur Sousa. Técnico: Alberto Valentim