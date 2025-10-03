fechar
Ferroviária x América-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipe de Araraquara é a 14ª colocada e busca a vitória para se distanciar da zona da degola. Situação do Coelho, que vem logo atrás, é semelhante

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 03/10/2025 às 13:53
Jogadores do América-MG comemoram gol na Série B
Jogadores do América-MG comemoram gol na Série B - Reprodução/ América-MG

Ferroviária e América-MG se enfrentam neste sábado (04/10), às 20h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), em duelo válido pela 30ª rodada da Série B 2025.

Como chegam as equipes

A Ferroviária soma 36 pontos e ocupa a 14ª posição, tentando se afastar da zona de rebaixamento. Na rodada anterior, o time venceu o Botafogo-SP, pelo placar de 2 a 1.

O América-MG tem 33 pontos, em 15º lugar, e também busca escapar da parte de baixo da tabela para não correr riscos maiores na reta final da competição.

Onde assistir Ferroviária x América-MG ao vivo

O confronto terá transmissão ao vivo com exclusividade pela plataforma de streaming Disney+.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sábado (04/10) – 20h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série B 2025 – Rodada 30
  • Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Zé Mário; Tárik, Alencar, Netinho e Albano; Juninho e Carlão. Técnico: Júnior Rocha

América-MG: Gustavo; Júlio César, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Kauâ Diniz, Aloísio, Miguelito e Yago Souza; Willian Bigode e Arthur Sousa. Técnico: Alberto Valentim

