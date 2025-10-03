Volta Redonda x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Derrotado na última rodada, Voltaço abre a zona de rebaixamento, com 30 pontos e espera voltar a vencer. Goianos estão invictos há quatro jogos
Volta Redonda e Goiás se enfrentam neste sábado (04/10), às 18h30, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025.
Como chegam as equipes
O Volta Redonda soma 30 pontos e abre a zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição. Derrotado na rodada anterior, time precisa da vitória para tentar sair do Z-4.
Já o Goiás está no G-4 com 50 pontos, em terceiro lugar, e busca se manter firme na luta pelo acesso à Série A. Invicto há quatro partidas, o time está empatado com os líderes Criciúma e Coritiba.
Onde assistir Volta Redonda x Goiás ao vivo
O jogo terá transmissão ao vivo pelas seguinte plataforma:
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: Sábado (04/10) – 18h30 (Horário de Brasília)
- Competição: Série B 2025 – Rodada 30
- Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)
- Onde Assistir: Disney+
Prováveis Escalações
Volta Redonda: Jefferson; Jhonny, Igor Morais, Lucas Adell e Sánchez; André Luiz, Thallyson e Raí; Vitinho Lopes, MV e Matheus Lucas. Técnico: Rogério Corrêa
Goiás: Tadeu; Willean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Lucas Lovat; Juninho, Rodrigo Andrade (Rafael Gava) e Wellington Rato; Brayann, Moraes e Anselmo Ramon. Técnico: Vagner Mancini