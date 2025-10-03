fechar
Volta Redonda x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Derrotado na última rodada, Voltaço abre a zona de rebaixamento, com 30 pontos e espera voltar a vencer. Goianos estão invictos há quatro jogos

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 03/10/2025 às 13:35 | Atualizado em 03/10/2025 às 13:42
Jogadores do Goiás comemoram gol na Série B 2025
Jogadores do Goiás comemoram gol na Série B 2025 - Reprodução/ Goiás

Volta Redonda e Goiás se enfrentam neste sábado (04/10), às 18h30, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025.

Como chegam as equipes

O Volta Redonda soma 30 pontos e abre a zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição. Derrotado na rodada anterior, time precisa da vitória para tentar sair do Z-4.

Já o Goiás está no G-4 com 50 pontos, em terceiro lugar, e busca se manter firme na luta pelo acesso à Série A. Invicto há quatro partidas, o time está empatado com os líderes Criciúma e Coritiba.

Onde assistir Volta Redonda x Goiás ao vivo

O jogo terá transmissão ao vivo pelas seguinte plataforma:

  • Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sábado (04/10) – 18h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série B 2025 – Rodada 30
  • Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)
  • Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Volta Redonda: Jefferson; Jhonny, Igor Morais, Lucas Adell e Sánchez; André Luiz, Thallyson e Raí; Vitinho Lopes, MV e Matheus Lucas. Técnico: Rogério Corrêa

Goiás: Tadeu; Willean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Lucas Lovat; Juninho, Rodrigo Andrade (Rafael Gava) e Wellington Rato; Brayann, Moraes e Anselmo Ramon. Técnico: Vagner Mancini

