Volta Redonda x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Derrotado na última rodada, Voltaço abre a zona de rebaixamento, com 30 pontos e espera voltar a vencer. Goianos estão invictos há quatro jogos

Volta Redonda e Goiás se enfrentam neste sábado (04/10), às 18h30, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025.

Como chegam as equipes

O Volta Redonda soma 30 pontos e abre a zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição. Derrotado na rodada anterior, time precisa da vitória para tentar sair do Z-4.

Já o Goiás está no G-4 com 50 pontos, em terceiro lugar, e busca se manter firme na luta pelo acesso à Série A. Invicto há quatro partidas, o time está empatado com os líderes Criciúma e Coritiba.

Onde assistir Volta Redonda x Goiás ao vivo

O jogo terá transmissão ao vivo pelas seguinte plataforma:

Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

Data e Horário: Sábado (04/10) – 18h30 (Horário de Brasília)

Sábado (04/10) – 18h30 (Horário de Brasília) Competição: Série B 2025 – Rodada 30

Série B 2025 – Rodada 30 Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ) Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Volta Redonda: Jefferson; Jhonny, Igor Morais, Lucas Adell e Sánchez; André Luiz, Thallyson e Raí; Vitinho Lopes, MV e Matheus Lucas. Técnico: Rogério Corrêa

Goiás: Tadeu; Willean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Lucas Lovat; Juninho, Rodrigo Andrade (Rafael Gava) e Wellington Rato; Brayann, Moraes e Anselmo Ramon. Técnico: Vagner Mancini