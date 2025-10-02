Transmissão Paysandu x Cuiabá ao vivo online grátis: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Lanterna, Papão ganhou moral após vitória fora de casa sobre o então líder Criciúma. Dourado, na luta pelo G-4, está invicto há nove partidas

Paysandu e Cuiabá se enfrentam nesta quinta-feira (02/10), às 19h00 (horário de Brasília), no Estádio da Curuzu, em Belém, em confronto válido pela 30ª rodada da Série B.

Onde assistir Paysandu x Cuiabá ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

ESPN 4 (TV por assinatura)

Disney+ (plataforma de streaming)

Apenas os assinantes do pacote premium terão acesso à transmissão da partida.

Como chegam as equipes

O Paysandu ocupa a 20ª colocação, com apenas 25 pontos em 29 jogos. Após uma vitória importante sobre o líder Criciúma por 4 a 2, o time busca embalar uma sequência de resultados positivos para tentar evitar a queda para a Série C.

O Dourado vive ótima fase. O Dourado ocupa a sexta posição na classificação, com 45 pontos, e está invicto há nove partidas. A equipe espera manter a sequência para seguir viva na briga pelo G-4.

Onde assistir Paysandu x Cuiabá ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

ESPN 4 (TV por assinatura)

Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

Data e Horário: 02/10 (quinta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)

02/10 (quinta-feira) - 19h00 (horário de Brasília) Competição: Brasileirão Série B - Rodada 30

Brasileirão Série B - Rodada 30 Local: Estádio da Curuzu, Belém (PA)

Estádio da Curuzu, Belém (PA) Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson Júnior, Maurício Antônio, Thalisson Gabriel e Reverson; Ronaldo Henrique, André Lima e Denner; Garcez, Marlon Douglas e Denilson. Técnico: Márcio Fernandes.

Cuiabá: Luan Polli; Mateusinho, Bruno Alves, Sander (Gui Mariano) e Calebe; Denilson, Max e David Miguel; Alisson Safira, Alejandro Martínez e Carlos Alberto. Técnico: Eduardo Barros.