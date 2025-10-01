fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Monaco x Manchester City ao vivo online: confira onde assistir

Citizens venceram o Napoli na primeira rodada e buscam manter o 100% de aproveitamento na competição. Monegascos foram goleados na estreia

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 01/10/2025 às 14:00
Haaland e Matheus Nunes comemoram gol do Manchester City
Haaland e Matheus Nunes comemoram gol do Manchester City - Reprodução/ Manchester City

Monaco e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (01/10), às 16h00 (horário de Brasília), no Stade Louis II, em Mônaco, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Onde assistir Monaco x Manchester City ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelos seguintes canais:

  • Space (TV por assinatura)
  • HBO Max (plataforma de streaming)

 

Como chegam as equipes

Na estreia da competição, o Monaco foi goleado por 4 a 1 para o Club Brugge. Portanto, o time busca seus primeiros pontos na Liga dos Campeões. A equipe vem de derrota na Ligue 1, contra o Lorient, pelo placar de 3 a 1.

O Manchester City venceu o Napoli na estreia da Liga dos Campeões, pelo placar de 2 a 0. Na Premier League, o time inglês goleou sua última partida, diante do Burnley, por 5 a 1.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ficha técnica

  • Data e Horário: 01/10 (quarta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Liga dos Campeões - Rodada 2
  • Local: Stade Louis II, Mônaco (Mônaco)
  • Onde Assistir: Space e HBO Max

Prováveis Escalações

Monaco: Kohn; Vanderson, Eric Dier, Kehrer e Caio Henrique; Akliouche, Coulibaly, Teze e Ansu Fati; Balogun e Biereth. Técnico: Hansi Flick.

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Stones, Gvardiol e O'Reilly; Nico González, Reijnders e Bernardo Silva; Oscar Bobb, Haaland e Doku. Técnico: Pep Guardiola.

Leia também

Transmissão Barcelona x PSG ao vivo online: confira onde assistir
Liga dos Campeões

Transmissão Barcelona x PSG ao vivo online: confira onde assistir
Transmissão Napoli x Sporting ao vivo online: confira onde assistir
Liga dos Campeões

Transmissão Napoli x Sporting ao vivo online: confira onde assistir

Compartilhe

Tags