Transmissão Dortmund x Athletic Bilbao ao vivo online: confira onde assistir

Invictos há sete partidas, alemães buscam manter a sequência invicta. Bascos foram derrotados na estreia da Champions e buscam seus primeiros pontos

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 01/10/2025 às 14:30
Adeyemi, atacante do Borussia Dortmund
Adeyemi, atacante do Borussia Dortmund - Reprodução: Instagram/ Borussia Dortmund

Borussia Dortmund e Athletic Bilbao se enfrentam nesta quarta-feira (01/10), às 16h00 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Onde assistir Borussia Dortmund x Athletic Bilbao ao vivo

A partida será transmitida com exclusividade pela plataforma de streaming HBO Max. A transmissão será exclusiva para os assinantes.

Como chegam as equipes

O Borussia Dortmund abriu sua campanha na competição com um empate emocionante, por 4 a 4, contra a Juventus, sofrendo dois gols nos acréscimos. A equipe busca a vitória em casa para se recompor na competição.

O Athletic Bilbao, por sua vez, começou a Liga dos Campeões com uma derrota em casa, por 2 a 0, em duelo Arsenal. Em má fase, a equipe não venceu nenhum de seus últimos seis jogos.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 01/10 (quarta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Liga dos Campeões - Rodada 2
  • Local: Signal Iduna Park, Dortmund (Alemanha)
  • Onde Assistir: HBO Max

Prováveis Escalações

Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck e Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha e Svensson; Adeyemi, Guirassy e Beier. Técnico: Niko Kovac.

Athletic Bilbao: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes e Yuri Berchiche; Ruiz de Galarreta e Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet e Unai Gómez; Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

