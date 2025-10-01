Transmissão Arsenal x OIympiacos ao vivo online: confira onde assistir
Invictos há cinco jogos, Gunners buscam sua segunda vitória consecutiva na Liga dos Campeões. Gregos ficaram no empate, em casa, na estreia
Arsenal e Olympiacos se enfrentam nesta quarta-feira (01/10), às 16h00 (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 2ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.
Onde assistir Arsenal x Olympiacos ao vivo
A partida será transmitida com exclusividade pela plataforma de streaming HBO Max. Apenas os assinantes poderão acompanhar o jogo.
Como chegam as equipes
Os Gunners estrearam na Liga dos Campeões com vitória por 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao, em pleno San Mamés. Em bom início de temporada, o time venceu o Newcastle na partida anterior da Premier League, por 2 a 1.
O time grego estreou na competição com empate em 0 a 0 diante do Pafos, mesmo com um jogador a menos em casa. Em busca de sua primeira vitória na Liga dos Campeões, os gregos visam uma zebra em Londres.
Ficha técnica
- Data e Horário: 01/10 (quarta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
- Competição: Liga dos Campeões - Rodada 2
- Local: Emirates Stadium, Londres (Inglaterra)
- Onde Assistir: HBO Max
Prováveis Escalações
Arsenal: David Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Ødegaard, Zubimendi e Mikel Merino; Saka, Gyökeres e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.
Olympiacos: Paschalakis; Rodinei, Retsos, Pirola e Ortega; Dani García e Hezze; Gabriel Strefezza, Chiquinho e Daniel Podence; El Kaabi. Técnico: José Luis Mendilibar.