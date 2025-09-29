Transmissão São Paulo x Ceará ao vivo online: veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série A 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tricolor Paulista vem de derrota no clássico diante do Santos e eliminação na Libertadores 2025. Já o Vozão vem de empate em 1 a 1 contra o Bahia

São Paulo e Ceará encerram a 25ª rodada do Brasileirão Série A na noite desta segunda-feira (29/09), em jogo marcado para às 20h (horário de Brasília), no Morumbis.

O Tricolor caiu diante da LDU na Libertadores, nos penâltis, e acumula a derrota no clássico paulista frente ao Santos. Portanto, vence é essencial para se recuperar nesta temporada.

Uma vitória aproxima o clube do G6. Do outro lado, o Vozão empatou na partida anterior diante do Bahia, em 1 a 1. Com 28 pontos, o time tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Escalação do São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Cédric Soares, Pablo Maia, Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.



Leia Também Série A: confira as chances de título e de classificação para a Libertadores no Brasileirão

Escalação do Ceará: Bruno; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.



Árbitro : Bruno Arleu de Araújo (RJ).

: Bruno Arleu de Araújo (RJ). Assistente 1 : Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ).



: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ). Assistente 2 : Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO).



: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO). Quarto árbitro : Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA).



: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA). VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

Transmissão São Paulo x Ceará ao vivo online

O jogo tem cobertura do SporTV, canal de televisão fechada, e também do Premiere, canal de pay-per-view. Há como assistir pela internet? Sim! Somente pelo streaming Globoplay.

Para acompanhar o confronto, precisa ter assinatura da plataforma. Isso porque, como o confronto não vai passar na TV Globo, em televisão aberta, a opção grátis não fica disponível.

A plataforma tem inúmeros planos, mensal ou anual (veja as opções de preços). Isso porque pode os pacotes disponíveis podem ser assinado de forma independente ou com parcerias.

Assine o Globoplay pelo computador:

Acesse o site da Vitrine da Globo;

Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Confirme a senha da sua conta da Globo;

Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;

Confirme o pagamento.

Assine o Globoplay pelo celular:

Baixe o app do Globoplay ( Android ou iOS )

ou ) Toque em "Seja Assinante";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Escolha o plano desejado;

Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Vídeo: Resultado de São Paulo x Ceará em tempo real



Abaixo, todos os internautas podem acompanhar o resultado em tempo real através do YouTube apenas em áudio, pois a GeTV e a CazéTV transmitiram outras duelos no fim de semana.