Transmissão São Paulo x Ceará ao vivo online: veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série A 2025
Tricolor Paulista vem de derrota no clássico diante do Santos e eliminação na Libertadores 2025. Já o Vozão vem de empate em 1 a 1 contra o Bahia
São Paulo e Ceará encerram a 25ª rodada do Brasileirão Série A na noite desta segunda-feira (29/09), em jogo marcado para às 20h (horário de Brasília), no Morumbis.
O Tricolor caiu diante da LDU na Libertadores, nos penâltis, e acumula a derrota no clássico paulista frente ao Santos. Portanto, vence é essencial para se recuperar nesta temporada.
Uma vitória aproxima o clube do G6. Do outro lado, o Vozão empatou na partida anterior diante do Bahia, em 1 a 1. Com 28 pontos, o time tenta se afastar da zona de rebaixamento.
Escalação do São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Cédric Soares, Pablo Maia, Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.
Escalação do Ceará: Bruno; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.
- Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ).
- Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ).
- Assistente 2: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO).
- Quarto árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA).
- VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).
Transmissão São Paulo x Ceará ao vivo online
O jogo tem cobertura do SporTV, canal de televisão fechada, e também do Premiere, canal de pay-per-view. Há como assistir pela internet? Sim! Somente pelo streaming Globoplay.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Para acompanhar o confronto, precisa ter assinatura da plataforma. Isso porque, como o confronto não vai passar na TV Globo, em televisão aberta, a opção grátis não fica disponível.
A plataforma tem inúmeros planos, mensal ou anual (veja as opções de preços). Isso porque pode os pacotes disponíveis podem ser assinado de forma independente ou com parcerias.
Assine o Globoplay pelo computador:
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.
Assine o Globoplay pelo celular:
- Baixe o app do Globoplay (Android ou iOS)
- Toque em "Seja Assinante";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Escolha o plano desejado;
- Realize o pagamento por meio do aplicativo.
Vídeo: Resultado de São Paulo x Ceará em tempo real
Abaixo, todos os internautas podem acompanhar o resultado em tempo real através do YouTube apenas em áudio, pois a GeTV e a CazéTV transmitiram outras duelos no fim de semana.