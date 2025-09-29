Transmissão América-MG x Volta Redonda ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A equipe do Coelho busca reação após derrota polêmica, enquanto o Voltaço chega embalado por vitória nos acréscimos e boa atuação na segunda divisão.

América-MG e Volta Redonda se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 19h (de Brasília), no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

Atualmente, não há transmissões oficiais gratuitas para este jogo. No entanto, você pode acompanhar de maneira online pelo streaming do Disney +.

Se você já possui uma assinatura do Disney+, siga estas etapas para assistir ao jogo:

Acesse o Disney+:

Abra o aplicativo Disney+ no seu dispositivo ou acesse www.disneyplus.com

no navegador.

Faça login:

Digite seu e-mail e senha para acessar sua conta.

Navegue até a seção de esportes:

No menu principal, selecione a opção "ESPORTES" ou use a barra de pesquisa para procurar por "ESPN".

Encontre a transmissão ao vivo:

Procure pelo jogo "América-MG x Volta Redonda" na lista de transmissões ao vivo ou na programação ao vivo da ESPN.

Assista ao jogo:

Clique na transmissão ao vivo para começar a assistir.

Ficha de jogo

Data: segunda-feira, 29 de setembro de 2025

segunda-feira, 29 de setembro de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)

Estádio Independência, Belo Horizonte (MG) Transmissão: ESPN e Disney+

Prováveis escalações

América-MG

Gustavo, Júlio César, Ricardo Silva, Lucão, Paulinho; Aloísio (Miquéias), Kauã Diniz, Yago Souza e Miguelito; Arthur Sousa e Stênio. Técnico: Alberto Valentim

Volta Redonda

Jefferson Paulino, Jhonny, Igor Moraes, Lucas Adell, Sanchez; André Luiz, Thallison e Raí; MV, Ítalo Carvalho e João Pedro. Técnico: Rogério Corrêa

Arbitragem