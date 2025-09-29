Transmissão América-MG x Volta Redonda ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
A equipe do Coelho busca reação após derrota polêmica, enquanto o Voltaço chega embalado por vitória nos acréscimos e boa atuação na segunda divisão.
América-MG e Volta Redonda se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 19h (de Brasília), no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Transmissão ao vivo, online e grátis?
Atualmente, não há transmissões oficiais gratuitas para este jogo. No entanto, você pode acompanhar de maneira online pelo streaming do Disney +.
Se você já possui uma assinatura do Disney+, siga estas etapas para assistir ao jogo:
Acesse o Disney+:
- Abra o aplicativo Disney+ no seu dispositivo ou acesse www.disneyplus.com
no navegador.
Faça login:
- Digite seu e-mail e senha para acessar sua conta.
Navegue até a seção de esportes:
- No menu principal, selecione a opção "ESPORTES" ou use a barra de pesquisa para procurar por "ESPN".
Encontre a transmissão ao vivo:
- Procure pelo jogo "América-MG x Volta Redonda" na lista de transmissões ao vivo ou na programação ao vivo da ESPN.
Assista ao jogo:
- Clique na transmissão ao vivo para começar a assistir.
Ficha de jogo
- Data: segunda-feira, 29 de setembro de 2025
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)
- Transmissão: ESPN e Disney+
Prováveis escalações
América-MG
Gustavo, Júlio César, Ricardo Silva, Lucão, Paulinho; Aloísio (Miquéias), Kauã Diniz, Yago Souza e Miguelito; Arthur Sousa e Stênio. Técnico: Alberto Valentim
Volta Redonda
Jefferson Paulino, Jhonny, Igor Moraes, Lucas Adell, Sanchez; André Luiz, Thallison e Raí; MV, Ítalo Carvalho e João Pedro. Técnico: Rogério Corrêa
Arbitragem
- Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
- Assistente 1: Maira Mastella Moreira (RS)
- Assistente 2: Juarez de Mello Junior (RS)
- Quarto Árbitro: Hieger Tulio Cardoso (MG)
- VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)