fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Volta Redonda x Remo ao vivo online: confira onde assistir

Em má fase, Voltaço venceu apenas uma de suas oito partidas e espera sair da zona de rebaixamento. Leão Azul conta com estreia no comando técnico

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 24/09/2025 às 19:00
Jogadores do Remo comemoram gol
Jogadores do Remo comemoram gol - Reprodução/ Remo

Volta Redonda e Remo se enfrentam nesta quarta-feira (24/09), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela 28ª rodada da Série B.

Onde assistir Volta Redonda x Remo ao vivo

O confronto será transmitido ao vivo pelos seguintes canais:

  • ESPN 4 (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Como chegam as equipes

Volta Redonda está numa situação delicada. A equipe ocupa a 19ª posição, com apenas 27 pontos, e soma apenas uma vitória nas últimas oito rodadas da Série B.

Remo, por outro lado, está na décima posição com 39 pontos, ainda na disputa pelo G-4. O clube passou recentemente por uma mudança de comando, com a saída de António Oliveira e a chegada de Guto Ferreira.

Leia Também

Ficha técnica

  • Data e Horário: 24/09 (quarta-feira) - 21h30 (horário de Brasília)
  • Competição: Série B - Rodada 28
  • Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)
  • Onde Assistir: ESPN 4 e Disney+

Prováveis Escalações

Volta Redonda: Jefferson Paulino; Jhonny, Gabriel Pinheiro, Igor Moraes e Lucas Adell; Thallyson, André Luiz e Raí; Vitinho, Kayke e Ygor Catatau. Técnico: Rogério Corrêa.

Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Klaus, Reynaldo e Sávio; Caio Vinicius, Régis e Nathan Pescador; Marrony, Pedro Rocha e João Pedro. Técnico: Guto Ferreira.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Série B: confira as chances de acesso e rebaixamento de cada time
Série B

Série B: confira as chances de acesso e rebaixamento de cada time
Coritiba x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

Coritiba x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags