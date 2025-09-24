Transmissão Volta Redonda x Remo ao vivo online: confira onde assistir
Em má fase, Voltaço venceu apenas uma de suas oito partidas e espera sair da zona de rebaixamento. Leão Azul conta com estreia no comando técnico
Volta Redonda e Remo se enfrentam nesta quarta-feira (24/09), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela 28ª rodada da Série B.
Onde assistir Volta Redonda x Remo ao vivo
O confronto será transmitido ao vivo pelos seguintes canais:
- ESPN 4 (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Como chegam as equipes
Volta Redonda está numa situação delicada. A equipe ocupa a 19ª posição, com apenas 27 pontos, e soma apenas uma vitória nas últimas oito rodadas da Série B.
Remo, por outro lado, está na décima posição com 39 pontos, ainda na disputa pelo G-4. O clube passou recentemente por uma mudança de comando, com a saída de António Oliveira e a chegada de Guto Ferreira.
Ficha técnica
- Data e Horário: 24/09 (quarta-feira) - 21h30 (horário de Brasília)
- Competição: Série B - Rodada 28
- Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)
- Onde Assistir: ESPN 4 e Disney+
Prováveis Escalações
Volta Redonda: Jefferson Paulino; Jhonny, Gabriel Pinheiro, Igor Moraes e Lucas Adell; Thallyson, André Luiz e Raí; Vitinho, Kayke e Ygor Catatau. Técnico: Rogério Corrêa.
Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Klaus, Reynaldo e Sávio; Caio Vinicius, Régis e Nathan Pescador; Marrony, Pedro Rocha e João Pedro. Técnico: Guto Ferreira.