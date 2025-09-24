fechar
Transmissão CRB x Botafogo-SP ao vivo online: confira onde assistir

Derrotado na rodada anterior, Galo da Pajuçara espera voltar a vencer para se aproximar do G-4. Pantera não venceu nenhuma das três últimas partidas

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 24/09/2025 às 17:00
Dadá Belmonte comemora gol marcado pelo CRB
Dadá Belmonte comemora gol marcado pelo CRB - Reprodução: Francisco Cedrim/ CRB

CRB e Botafogo-SP se enfrentam nesta quarta-feira (24/09), às 19h00 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 28ª rodada da Série B.

Onde assistir CRB x Botafogo-SP ao vivo

O confronto será transmitido ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.

Como chegam as equipes

O CRB ocupa hoje a 10ª posição, com 37 pontos. O time alagoano vem de derrota para o Criciúma por 1 a 0, o que interrompeu sua sequência positiva. Em casa, o time costuma render bem, já que conquistou nove vitórias em 13 jogos no Rei Pelé.

O Botafogo-SP, por outro lado, vive situação crítica. O time está na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com 29 pontos. O clube não vence há três partidas na Série B.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 24/09 (quarta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Série B - Rodada 28
  • Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)
  • Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Crystopher, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.

Botafogo-SP: Victor Souza; Wallison, Edson, Carlos Eduardo e Jean Victor; Jhony Douglas, Leandro Maciel e Marquinho; Jefferson Nem, Gabriel Barros e Ronie Carrillo. Técnico: Allan Aal.

