Transmissão CRB x Botafogo-SP ao vivo online: confira onde assistir
Derrotado na rodada anterior, Galo da Pajuçara espera voltar a vencer para se aproximar do G-4. Pantera não venceu nenhuma das três últimas partidas
CRB e Botafogo-SP se enfrentam nesta quarta-feira (24/09), às 19h00 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 28ª rodada da Série B.
Onde assistir CRB x Botafogo-SP ao vivo
O confronto será transmitido ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.
Como chegam as equipes
O CRB ocupa hoje a 10ª posição, com 37 pontos. O time alagoano vem de derrota para o Criciúma por 1 a 0, o que interrompeu sua sequência positiva. Em casa, o time costuma render bem, já que conquistou nove vitórias em 13 jogos no Rei Pelé.
O Botafogo-SP, por outro lado, vive situação crítica. O time está na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com 29 pontos. O clube não vence há três partidas na Série B.
Ficha técnica
- Data e Horário: 24/09 (quarta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
- Competição: Série B - Rodada 28
- Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)
- Onde Assistir: Disney+
Prováveis Escalações
CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Crystopher, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.
Botafogo-SP: Victor Souza; Wallison, Edson, Carlos Eduardo e Jean Victor; Jhony Douglas, Leandro Maciel e Marquinho; Jefferson Nem, Gabriel Barros e Ronie Carrillo. Técnico: Allan Aal.