Transmissão Paysandu x Novorizontino ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
A equipe do Papão encara o Tigre na Série B: Papão na lanterna tenta se reerguer, enquanto o Tigre do Vale busca manter a boa fase no G4.
Paysandu e Novorizontino se enfrentam nesta terça-feira (23), às 19h30 (de Brasília), pela 28ª rodada da Série B do Brasileirão. O jogo acontece na Curuzu, em Belém.
Transmissão ao vivo, online e grátis?
A partida entre Paysandu x Novorizontino não terá transmissão gratuita em plataformas abertas. O confronto será exibido apenas pelos canais ESPN e Sportvnet, além do streaming Disney+, todos pagos.
Confira o passo a passo para assistir online:
Assine o Disney+
- Entre no site disneyplus.com ou baixe o aplicativo.
- Escolha o plano disponível e finalize sua assinatura.
Baixe o app no seu dispositivo
- O Disney+ está disponível para celular, tablet, smart TV e computador.
- Faça login com a conta cadastrada.
Procure pela transmissão ao vivo
- No horário da partida, acesse a aba de esportes.
- Clique no jogo Paysandu x Novorizontino para acompanhar.
Acompanhe também pela TV paga
- Se você tem assinatura de canais fechados, pode assistir via ESPN ou Sportvnet.
Ficha de jogo
- Data: 23/09/2025
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Local: Curuzu, Belém
- Onde assistir: Sportynet, ESPN e Disney+
Prováveis escalações
Paysandu
Matheus; Novillo, T. Heleno, Maurício; Edilson, Leite, Vilela, Bryan Borges, Rossi, Garcez e D. Barbosa. Técnico: Marcio Fernandes
Novorizontino
Airton; Soares, César, Patrick, Mayk; Oyama, F. Matheus, Rômulo; B. José, M. Frizzo e Fogaça. Técnico: Enderson Moreira