Transmissão Paysandu x Novorizontino ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

A equipe do Papão encara o Tigre na Série B: Papão na lanterna tenta se reerguer, enquanto o Tigre do Vale busca manter a boa fase no G4.

Por João Victor Tavares Publicado em 23/09/2025 às 17:30
Lobo Mau, mascote do Paysandu, que disputa a Série B - 2025
Lobo Mau, mascote do Paysandu, que disputa a Série B - 2025 - Divulgação

Paysandu e Novorizontino se enfrentam nesta terça-feira (23), às 19h30 (de Brasília), pela 28ª rodada da Série B do Brasileirão. O jogo acontece na Curuzu, em Belém.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

A partida entre Paysandu x Novorizontino não terá transmissão gratuita em plataformas abertas. O confronto será exibido apenas pelos canais ESPN e Sportvnet, além do streaming Disney+, todos pagos.

Confira o passo a passo para assistir online:

Assine o Disney+

  • Entre no site disneyplus.com ou baixe o aplicativo.
  • Escolha o plano disponível e finalize sua assinatura.

Baixe o app no seu dispositivo

  • O Disney+ está disponível para celular, tablet, smart TV e computador.
  • Faça login com a conta cadastrada.

Procure pela transmissão ao vivo

  • No horário da partida, acesse a aba de esportes.
  • Clique no jogo Paysandu x Novorizontino para acompanhar.

Acompanhe também pela TV paga

  • Se você tem assinatura de canais fechados, pode assistir via ESPN ou Sportvnet.

Ficha de jogo

  • Data: 23/09/2025
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Curuzu, Belém
  • Onde assistir: Sportynet, ESPN e Disney+

Prováveis escalações

Paysandu

Matheus; Novillo, T. Heleno, Maurício; Edilson, Leite, Vilela, Bryan Borges, Rossi, Garcez e D. Barbosa. Técnico: Marcio Fernandes

Novorizontino

Airton; Soares, César, Patrick, Mayk; Oyama, F. Matheus, Rômulo; B. José, M. Frizzo e Fogaça. Técnico: Enderson Moreira

