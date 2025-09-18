Transmissão LDU x São Paulo ao vivo online: confira onde assistir
Tricolor busca o tetracampeonato da Libertadores e quer voltar a vencer a competição após 20 anos. Mandantes chegam em alta após eliminarem o Botafogo
O São Paulo vai encarar a LDU nesta quinta-feira (18/09), às 19h00 (horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores.
Onde assistir LDU x São Paulo ao vivo
O confronto será transmitido ao vivo pela plataforma de streaming Paramount+.
Como chegam as equipes
A LDU costuma impor muito o ritmo em casa, especialmente com a altitude ajudando a desgastar visitantes. São sete jogos sem perder contra times brasileiros como mandante, entre os times derrotados está o Botafogo, eliminado na fase anterior.
Já o São Paulo chega embalado pela última vitória no Brasileirão, diante do Botafogo, por 1 a 0 e tenta manter a invencibilidade na Libertadores. Na fase anterior, o Tricolor Paulista eliminou o Atlético Nacional.
Ficha técnica
- Data e Horário: 18/09 (quinta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
- Competição: Libertadores - Quartas de Final
- Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, Quito (Equador)
- Onde Assistir: Paramount+
Prováveis Escalações
LDU: Gonzalo Valle; Quiñonez, Ade e Mina; Gruezo, Alvarado, Villamil, Ramírez e Quintero; Medina e Alzugaray. Técnico: Tiago Nunes.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Marcos Antônio, Bobadilla e Rodriguinho; Ferreira e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.