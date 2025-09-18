fechar
Transmissão LDU x São Paulo ao vivo online: confira onde assistir

Tricolor busca o tetracampeonato da Libertadores e quer voltar a vencer a competição após 20 anos. Mandantes chegam em alta após eliminarem o Botafogo

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 18/09/2025 às 17:05
Lucas Moura com a posse de bola em jogo do São Paulo
Lucas Moura com a posse de bola em jogo do São Paulo - Rubens Chiri/São Paulo

O São Paulo vai encarar a LDU nesta quinta-feira (18/09), às 19h00 (horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir LDU x São Paulo ao vivo

O confronto será transmitido ao vivo pela plataforma de streaming Paramount+.

Como chegam as equipes

A LDU costuma impor muito o ritmo em casa, especialmente com a altitude ajudando a desgastar visitantes. São sete jogos sem perder contra times brasileiros como mandante, entre os times derrotados está o Botafogo, eliminado na fase anterior.

Já o São Paulo chega embalado pela última vitória no Brasileirão, diante do Botafogo, por 1 a 0 e tenta manter a invencibilidade na Libertadores. Na fase anterior, o Tricolor Paulista eliminou o Atlético Nacional.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 18/09 (quinta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Libertadores - Quartas de Final
  • Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, Quito (Equador)
  • Onde Assistir: Paramount+

Prováveis Escalações

LDU: Gonzalo Valle; Quiñonez, Ade e Mina; Gruezo, Alvarado, Villamil, Ramírez e Quintero; Medina e Alzugaray. Técnico: Tiago Nunes.

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Marcos Antônio, Bobadilla e Rodriguinho; Ferreira e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

