Onde assistir | Notícia

River Plate x Palmeiras ao vivo online grátis pela Libertadores 2025: veja onde assistir e resultado em tempo real

Os times iniciam a disputa por vaga uma das quatro vagas na semifinais da competição internacional para enfrentar quem avançar de São Paulo e LDU

Por Robert Sarmento Publicado em 17/09/2025 às 19:27
Imagem aérea do Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, lotado
Imagem aérea do Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, lotado - Instagram/River Plate

River Plate e Palmeiras fazem nesta quarta-feira (17/09) o jogo de ida das quartas de final da Libertadores 2025, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no estádio Monumental de Nuñez.

Desde a eliminação no Mundial de Clubes, o clube argentino ainda não perdeu. São 12 partidas invicto, com seis vitórias e seis empates. Nas oitavas de final, eliminou o Libertad-PAR.

Libertadores 2025: Tabela, regulamento e premiação das quartas até a final

Do outro lado, pesa em favor do Verdão o fato de ter a melhor campanha nesta edição. Em oito jogos, até o momento, nenhuma derrota. Além disso, vem de cinco triunfos e dois empates.

Na etapa anterior, o alviverde desclassificou o Universitario-PER. Quem avançar deste confronto terá pela frente na semifinal a equipe que passar do duelo entre São Paulo e LDU.

  • Data: 17 de setembro de 2025.
  • Hora: 21h30 (horário de Brasília).
  • Local: Monumental de Nuñez, Buenos Aires.

Escalação do River Plate: Armani; Pablo Díaz, Portillo (Martínez Quarta) e Rivero; Montiel, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Castaño e Acuña; Driussi e Salas. Técnico: Marcelo Gallardo.

Escalação do Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Felipe Anderson; Facundo Torres, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

  • Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN).
  • Árbitro assistente 1: Jorge Urrego (VEN).
  • Árbitro assistente 2: Tulio Moreno (VEN).
  • Quarto árbitro: Yender Herrera (VEN).
  • Árbitro de vídeo (VAR): Juan Soto (VEN).

Cesar Greco/Palmeiras
Vitor Roque celebra gol com companheiros do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Transmissão River Plate x Palmeiras ao vivo online grátis

Como tem transmissão da TV Globo, em televisão aberta, os palmeirenses podem assistir de graça na internet através do Globoplay (veja aqui). Não é necessário ser assinante.

Como assistir no Globoplay?

  • Acesse o site ou abra o aplicativo no seu dispositivo móvel.
  • Crie uma conta gratuita, caso ainda não tenha, com e-mail do Google ou Facebook.
  • Faça login. No menu principal, procure pela opção "Ao vivo agora na Globo".

Resultado de River Plate x Palmeiras pela Libertadores em tempo real

Abaixo, você acompanha o resultado em tempo real com imagens no YouTube da GeTV (veja aqui). Para acessar, não precisa ser inscrito no canal, e não é a mesma narração do streaming.

