Liverpool x Atlético de Madrid ao vivo online pela Champions League: sem transmissão da TV, veja onde e como assistir
O jogo em Anfliel, na Inglaterra, marca a estreia dos dois times na Fase de Liga da temporada 2025/26; veja também horário e escalações oficiais
Dois gigantes europeus em ação nesta quarta-feira (17/09)! Liverpool e Atlético de Madrid estreiam na Champions League 2025/26 às 16h (horário de Brasília), em Anfield, na Inglaterra.
O jogo é válido pela 1ª rodada da Fase de Liga, que possui formato diferente da extinta fase de grupos. Na temporada anterior, ambos caíram nas oitavas (para PSG e Real Madrid).
- Data: 17 de setembro de 2025.
- Hora: 16h (horário de Brasília).
- Local: Anfield (Liverpool, Inglaterra).
Escalação do Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk e Robertson; Gravenberch, Szoboszlai; Mohamed Salah, Wirtz e Gakpo; Ekitike. Técnico: Arne Slot.
Escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet e Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke e Nico González; Griezmann e Sorloth. Técnico: Diego Simeone.
Onde assistir Liverpool x Atlético de Madrid ao vivo online?
No Brasil, a partida não tem transmissão de televisão. Isso porque o SBT exibiu a vitória do Real Madrid sobre o Olympique de Marselha e os canais TNT e Space exibem outros confrontos.
Portanto, quem estiver interessado em assistir ao vivo precisa ser assinante da HBO Max. Diferente de outras plataformas, o streaming não possui opção gratuita para novos assinantes.
Como assistir na HBO Max?
- Entre no site ou baixe o aplicativo para Android e iOS.
- Na sequência, clique em "Entrar" ou "Assine agora".
- Por fim, adicione seu login e senha ou crie uma conta (escolha um plano).
Acesse a plataforma:
- Computador: Abra seu navegador de internet e acesse hbomax.com/br/pt.
- Dispositivos móveis ou Smart TVs: Baixe o aplicativo na loja do seu aparelho.