Jogos de hoje (17/09/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
A data traz a continuidade da 1ª rodada da Fase de Liga da Champions League 2024/25 e das quartas de final da Libertadores e Copa Sul-Americana
O calendário dos jogos de hoje (17/09) reserva mais confrontos da 1ª rodada da Fase de Liga da Champions League 2025/26, espalhados pelo continente europeu.
À noite, é a vez das quartas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Os telespectadores e internaturas ainda veem Cristiano Ronaldo em campo pelo Al Nassr.
Tabela dos jogos de futebol hoje (17/09/25)
Abaixo, confira a agenda do futebol do dia, onde assistir ao vivo e horários. Caso aconteça mudança na programação, as responsabilidades são das próprias emissoras.
UEFA Champions League
1ª rodada - Fase de Liga
- 13h45 - Olympiacos x Pafos - TNT e HBO Max
- 13h45 - Slavia Praga x Bodo/Glimt - Space e HBO Max
- 16h - Bayern x Chelsea - TNT e HBO Max
- 16h - PSG x Atalanta - Space e HBO Max
- 16h - Liverpool x Atlético de Madrid - HBO Max
- 16h - Ajax x Internazionale - HBO Max
Libertadores da América
Jogo de Ida - Quartas de final
- 21h30 - River Plate x Palmeiras - TV Globo, GeTV, ESPN e Disney+
Copa Sul-Americana
Jogo de Ida - Quartas de final
- 19h - Bolívar x Atlético-MG - ESPN e Disney+
- 21h30 - Independiente del Valle x Once Caldas - ESPN 4 e Disney+
Brasileirão Série A
12ª rodada - Jogo atrasado
- 19h30 - Botafogo x Mirassol - Premiere e Globoplay
UEFA Youth League
1ª rodada - Fase de grupos
- 11h - Liverpool x Atlético de Madrid - UEFA.tv e TNT Sports Brasil (YouTube)
Champions League Asiática - Elite
1ª rodada - Fase de grupos
- 09h15 - Shanghai Port x Vissel Kobe - Disney+
Champions League Asiática - Two
1ª rodada - Fase de grupos
- 15h15 - Al Nassr x Istiklol - ESPN 2 e Disney+
Copa da Liga Inglesa
Terceira fase - Jogo único
- 16h - Swansea x Nottingham Forest - ESPN e Disney+
Copa da Argentina
Quartas de final - Jogo único
- 18h - Newell's Old Boys x Belgrano - Xsports
Major League Soccer
31ª rodada
- 20h30 - New York City x Columbus Crew - Apple TV+
- 22h30 - Real Salt Lake x Los Angeles FC - Apple TV+
Campeonato Turco
14h - Fenerbahçe x Alanyaspor - Disney+
3. Fußball-Liga
6ª rodada
- 14h - Hansa Rostock x Munique 1860 - Canal GOAT e OneFootball
- 14h - Energie Cottbus x Erzgebirge Aue - OneFootball
Serie C
5ª rodada
- 15h - Salernitana x Atalanta sub-23 - OneFootball
Copa do Brasil Feminina
Oitavas de final - Jogo único
- 15h - Corinthians x Juventude - SporTV e Globoplay
- 16h - São Paulo x Flamengo - SporTV e Globoplay
Copa dos Campeões da Concacaf Feminina
3ª rodada - Fase de frupos
- 22h - Monterrey x Alianza - Disney+
Copa do Caribe da Concacaf
3ª rodada
- 21h - Cavalier x Defence Force - Disney+