Jogos de hoje (17/09/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

A data traz a continuidade da 1ª rodada da Fase de Liga da Champions League 2024/25 e das quartas de final da Libertadores e Copa Sul-Americana

Por Robert Sarmento Publicado em 17/09/2025 às 4:09
Vitor Roque celebra gol com companheiros do Palmeiras
Vitor Roque celebra gol com companheiros do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

O calendário dos jogos de hoje (17/09) reserva mais confrontos da 1ª rodada da Fase de Liga da Champions League 2025/26, espalhados pelo continente europeu.

À noite, é a vez das quartas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Os telespectadores e internaturas ainda veem Cristiano Ronaldo em campo pelo Al Nassr.

Tabela dos jogos de futebol hoje (17/09/25)

Abaixo, confira a agenda do futebol do dia, onde assistir ao vivo e horários. Caso aconteça mudança na programação, as responsabilidades são das próprias emissoras.

UEFA Champions League

1ª rodada - Fase de Liga

  • 13h45 - Olympiacos x Pafos - TNT e HBO Max
  • 13h45 - Slavia Praga x Bodo/Glimt - Space e HBO Max
  • 16h - Bayern x Chelsea - TNT e HBO Max
  • 16h - PSG x Atalanta - Space e HBO Max
  • 16h - Liverpool x Atlético de Madrid - HBO Max
  • 16h - Ajax x Internazionale - HBO Max

Libertadores da América

Jogo de Ida - Quartas de final

  • 21h30 - River Plate x Palmeiras - TV Globo, GeTV, ESPN e Disney+

Copa Sul-Americana

Jogo de Ida - Quartas de final

  • 19h - Bolívar x Atlético-MG - ESPN e Disney+
  • 21h30 - Independiente del Valle x Once Caldas - ESPN 4 e Disney+

Brasileirão Série A

12ª rodada - Jogo atrasado

  • 19h30 - Botafogo x Mirassol - Premiere e Globoplay

UEFA Youth League

1ª rodada - Fase de grupos

  • 11h - Liverpool x Atlético de Madrid - UEFA.tv e TNT Sports Brasil (YouTube)

Champions League Asiática - Elite

1ª rodada - Fase de grupos

  • 09h15 - Shanghai Port x Vissel Kobe - Disney+

Champions League Asiática - Two

1ª rodada - Fase de grupos

  • 15h15 - Al Nassr x Istiklol - ESPN 2 e Disney+

Copa da Liga Inglesa

Terceira fase - Jogo único

  • 16h - Swansea x Nottingham Forest - ESPN e Disney+

Copa da Argentina

Quartas de final - Jogo único

  • 18h - Newell's Old Boys x Belgrano - Xsports

Major League Soccer

31ª rodada

  • 20h30 - New York City x Columbus Crew - Apple TV+
  • 22h30 - Real Salt Lake x Los Angeles FC - Apple TV+

Campeonato Turco

14h - Fenerbahçe x Alanyaspor - Disney+

3. Fußball-Liga

6ª rodada

  • 14h - Hansa Rostock x Munique 1860 - Canal GOAT e OneFootball
  • 14h - Energie Cottbus x Erzgebirge Aue - OneFootball

Serie C

5ª rodada

  • 15h - Salernitana x Atalanta sub-23 - OneFootball

Copa do Brasil Feminina

Oitavas de final - Jogo único

  • 15h - Corinthians x Juventude - SporTV e Globoplay
  • 16h - São Paulo x Flamengo - SporTV e Globoplay

Copa dos Campeões da Concacaf Feminina

3ª rodada - Fase de frupos

  • 22h - Monterrey x Alianza - Disney+

Copa do Caribe da Concacaf

3ª rodada

  • 21h - Cavalier x Defence Force - Disney+

