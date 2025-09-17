Jogos de hoje (17/09/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A data traz a continuidade da 1ª rodada da Fase de Liga da Champions League 2024/25 e das quartas de final da Libertadores e Copa Sul-Americana

O calendário dos jogos de hoje (17/09) reserva mais confrontos da 1ª rodada da Fase de Liga da Champions League 2025/26, espalhados pelo continente europeu.

À noite, é a vez das quartas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Os telespectadores e internaturas ainda veem Cristiano Ronaldo em campo pelo Al Nassr.

Tabela dos jogos de futebol hoje (17/09/25)

Abaixo, confira a agenda do futebol do dia, onde assistir ao vivo e horários. Caso aconteça mudança na programação, as responsabilidades são das próprias emissoras.



UEFA Champions League

1ª rodada - Fase de Liga

13h45 - Olympiacos x Pafos - TNT e HBO Max

13h45 - Slavia Praga x Bodo/Glimt - Space e HBO Max



16h - Bayern x Chelsea - TNT e HBO Max



- TNT e HBO Max 16h - PSG x Atalanta - Space e HBO Max



- Space e HBO Max 16h - Liverpool x Atlético de Madrid - HBO Max

- HBO Max 16h - Ajax x Internazionale - HBO Max

Libertadores da América

Jogo de Ida - Quartas de final

21h30 - River Plate x Palmeiras - TV Globo, GeTV, ESPN e Disney+

Copa Sul-Americana

Jogo de Ida - Quartas de final

19h - Bolívar x Atlético-MG - ESPN e Disney+

21h30 - Independiente del Valle x Once Caldas - ESPN 4 e Disney+



Brasileirão Série A

12ª rodada - Jogo atrasado

19h30 - Botafogo x Mirassol - Premiere e Globoplay

UEFA Youth League

1ª rodada - Fase de grupos

11h - Liverpool x Atlético de Madrid - UEFA.tv e TNT Sports Brasil (YouTube)

Champions League Asiática - Elite

1ª rodada - Fase de grupos

09h15 - Shanghai Port x Vissel Kobe - Disney+

Champions League Asiática - Two

1ª rodada - Fase de grupos

15h15 - Al Nassr x Istiklol - ESPN 2 e Disney+

Copa da Liga Inglesa

Terceira fase - Jogo único

16h - Swansea x Nottingham Forest - ESPN e Disney+

Copa da Argentina

Quartas de final - Jogo único

18h - Newell's Old Boys x Belgrano - Xsports

Major League Soccer

31ª rodada

20h30 - New York City x Columbus Crew - Apple TV+



22h30 - Real Salt Lake x Los Angeles FC - Apple TV+

Campeonato Turco

14h - Fenerbahçe x Alanyaspor - Disney+

3. Fußball-Liga

6ª rodada

14h - Hansa Rostock x Munique 1860 - Canal GOAT e OneFootball

14h - Energie Cottbus x Erzgebirge Aue - OneFootball

Serie C

5ª rodada

15h - Salernitana x Atalanta sub-23 - OneFootball

Copa do Brasil Feminina

Oitavas de final - Jogo único

15h - Corinthians x Juventude - SporTV e Globoplay

16h - São Paulo x Flamengo - SporTV e Globoplay

Copa dos Campeões da Concacaf Feminina

3ª rodada - Fase de frupos

22h - Monterrey x Alianza - Disney+

Copa do Caribe da Concacaf

3ª rodada