Botafogo x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Derrotado pelo São Paulo na rodada anterior, Glorioso busca a vitória em jogo atrasado diante do Leão, que venceu seus últimos três jogos

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 16/09/2025 às 18:10
Jogadores do Botafogo comemoram gol
Jogadores do Botafogo comemoram gol - Reprodução: Vitor Silva/ Botafogo

O Botafogo enfrenta o Mirassol nesta quarta-feira (17/09), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em duelo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão. À época, o jogo foi adiado devido à participação do time na Copa do Mundo de Clubes.

Como chegam as equipes

Botafogo vive um momento complicado. Depois da derrota para o São Paulo por 1 × 0, o time caiu para a 6ª colocação, com 35 pontos acumulados até aqui. A equipe precisa vencer para voltar à briga por uma vaga na Libertadores.

O Mirassol é a grata surpresa do campeonato. A equipe briga firme no G-4, com campanha sólida, já que venceu o Grêmio fora de casa recentemente, e entra com confiança para o duelo contra o Glorioso.

Onde assistir Botafogo x Mirassol ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de pay-per-view Premiere.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 17/09 (quarta-feira) - 19h30 (horário de Brasília)
  • Competição: Série A - Rodada 12 (Jogo Atrasado)
  • Local: Estádio Nílton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
  • Onde Assistir: Premiere

Prováveis Escalações

Botafogo: Léo Linck, Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton, Danilo e Savarino; Álvaro Montoro, Santi Rodríguez e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e José Aldo; Edson Carioca, Chico da Costa e Negueba. Técnico: Rafael Guanaes.

Sport: cenário é assustador na Série A 2025, apesar do empate com o Bragantino
Números

Grêmio x Mirassol ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir e resultado em tempo real pelo Brasileirão Série A 2025
Transmissão

