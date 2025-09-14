fechar
Transmissão Atlético-MG x Santos ao vivo, online e grátis: veja onde assistir ao vivo

A equipe do Peixe busca recuperação no Brasileirão, com Neymar treinando normalmente e podendo jogar no domingo contra o Atlético-MG.

Por João Victor Tavares Publicado em 14/09/2025 às 14:00
Neymar preocupado durante partida pelo Brasileirão
Neymar preocupado durante partida pelo Brasileirão - Raul Baretta/Santos

Atlético-MG e Santos se enfrentam neste domingo (14), em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

Transmissão ao vivo, online e grátis?

A partida entre Atlético-MG e Santos terá transmissão pelo Premiere (pay-per-view) e poderá ser acompanhada online pelo Globoplay, mas não será gratuita. Confira os valores abaixo:

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Ficha de jogo

  • Data: 14/09/2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
  • Torneio: Campeonato Brasileiro
  • Rodada: 23ª
  • Onde assistir: Premiere

Prováveis escalações

Atlético-MG

Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Arana; Fausto Vera, Alexsander e Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.

Santos

Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Rincón e Zé Rafael; Neymar, Guilherme e Caballero; Tiquinho Soares. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

