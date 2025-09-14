Transmissão Atlético-MG x Santos ao vivo, online e grátis: veja onde assistir ao vivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A equipe do Peixe busca recuperação no Brasileirão, com Neymar treinando normalmente e podendo jogar no domingo contra o Atlético-MG.

Atlético-MG e Santos se enfrentam neste domingo (14), em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

Transmissão ao vivo, online e grátis?

A partida entre Atlético-MG e Santos terá transmissão pelo Premiere (pay-per-view) e poderá ser acompanhada online pelo Globoplay, mas não será gratuita. Confira os valores abaixo:

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

Acesse o site da Vitrine da Globo ;

; Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Confirme a senha da sua conta da Globo;

Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;

Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

Baixe o app do Globoplay ( Android | iOS )

| ) Toque em "Seja Assinante";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Escolha o plano desejado;

Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Ficha de jogo

Data: 14/09/2025

14/09/2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) Torneio: Campeonato Brasileiro

Campeonato Brasileiro Rodada: 23ª

23ª Onde assistir: Premiere

Prováveis escalações

Atlético-MG

Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Arana; Fausto Vera, Alexsander e Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.

Santos

Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Rincón e Zé Rafael; Neymar, Guilherme e Caballero; Tiquinho Soares. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.