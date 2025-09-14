Transmissão Atlético-MG x Santos ao vivo, online e grátis: veja onde assistir ao vivo
A equipe do Peixe busca recuperação no Brasileirão, com Neymar treinando normalmente e podendo jogar no domingo contra o Atlético-MG.
Atlético-MG e Santos se enfrentam neste domingo (14), em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).
Transmissão ao vivo, online e grátis?
A partida entre Atlético-MG e Santos terá transmissão pelo Premiere (pay-per-view) e poderá ser acompanhada online pelo Globoplay, mas não será gratuita. Confira os valores abaixo:
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.
Assine pelo celular
- Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
- Toque em "Seja Assinante";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Escolha o plano desejado;
- Realize o pagamento por meio do aplicativo.
Ficha de jogo
- Data: 14/09/2025
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
- Torneio: Campeonato Brasileiro
- Rodada: 23ª
- Onde assistir: Premiere
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis escalações
Atlético-MG
Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Arana; Fausto Vera, Alexsander e Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.
Santos
Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Rincón e Zé Rafael; Neymar, Guilherme e Caballero; Tiquinho Soares. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.