Onde assistir | Notícia

Fluminense x Corinthians ao vivo online grátis: veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série A 2025

As duas equipes chegam em alta para o confronto, após conseguirem a classificação para a semifinal da Copa do Brasil no meio de semana

Por Robert Sarmento Publicado em 14/09/2025 às 18:38
Agustín Canobbio aponta para o escudo do Fluminense
Agustín Canobbio aponta para o escudo do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Após quase duas semanas, devido a pausa para a Data FIFA, o Brasileirão Séria A está de volta! Um dos confrontos da 23ª rodada é entre Fluminense e Corinthians, neste domingo (14/09).

O duelo no Maracanã, no Rio de Janeiro, começa às 21h (horário de Brasília). Apesar do jogo ser à noite, tem transmissão de graça na internet. Abaixo, veja como tera acesso às imagens.

Instagram/Conmebol


No meio de semana, tanto o Tricolor das Laranjeiras quando o Timão conseguiram classificação para a semifinal da Copa do Brasil 2025, eliminando Bahia e Athletico-PR, respectivamente.

As equipes entram em campo separados por apenas dois pontos na tabela (28 pontos em 9° e 26 pontos em 12°). Portanto, trata-se de confronto direto na tentativa de ficar perto do G4.

Escalação do Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato, Hércules; Kevin Serna, Canobbio e Everaldo (Germán Cano). Técnico: Renato Gaúcho.

Escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Maycon, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Gui Negão, Vitinho e Depay. Técnico: Dorival Júnior.




Fluminense x Corinthians ao vivo online grátis 

Os torcedores podem acompanhar sem pagar através do YouTube da Cazé TV (clique aqui) e no streaming Playplus para dispositivos móveis, que tem o sinal da Record (clique aqui).

Vídeo: Resultado de Fluminense x Corinthians em tempo real

Como a CazéTV não permite a indexão dos vídeos, que os adicionamentos são bloqueados para compartilharmento, tem a cobertura em áudio, para saber o resultado em tempo real.

