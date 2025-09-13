fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Real Sociedad x Real Madrid ao vivo online: confira onde assistir

Equipe madrilenha busca a vitória diante do time de San Sebastián para seguir firme rumo ao título espanhol, onde segue com 100% de aproveitamento

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 13/09/2025 às 9:00
Vinicius Júnior e Mbappé em jogo do Real Madrid
Vinicius Júnior e Mbappé em jogo do Real Madrid - Instagram/Real Madrid

Neste sábado (13/09), às 11h15 (horário de Brasília), Real Sociedad e Real Madrid se enfrentam na Reale Arena, em San Sebastián, pela 4ª rodada da La Liga 2025/26.

Onde assistir Real Sociedad x Real Madrid ao vivo

A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade, pela plataforma de streaming Disney+. Apenas os assinantes do pacote premium terão acesso à transmissão.

Como chegam as equipes

A Real Sociedad vive um começo de temporada abaixo do que seus torcedores esperavam. Após a saída de Imanol Alguacil, o clube iniciou os trabalhos sem nenhuma vitória até o momento.

Do outro lado, o Real Madrid chega embalado e com ambições altas. Sob comando de Xabi Alonso, os merengues lideram a competição e venceram todas as partidas disputadas na atual temporada.

Onde assistir Real Sociedad x Real Madrid ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.

Leia Também

Ficha técnica

  • Data e Horário: 13/09 (sábado) - 11h15 (horário de Brasília)
  • Competição: La Liga - Rodada 4
  • Local: Reale Arena, San Sebastián (Espanha)
  • Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Real Sociedad: Álex Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car e Muñoz; Kubo, Marin, Jon Gorrotxategi e Ander Barrenetxea; Oyarzabal e Brais Méndez. Técnico: Sergio Francisco.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Real Madrid: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Valverde e Tchouaméni; Arda Güler, Vinicius Júnior e Rodrygo; Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.

Leia também

Real Sociedad x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações
La Liga

Real Sociedad x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Transmissão Real Madrid x Mallorca ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir o jogo de LaLiga no Brasil pela internet
4ª rodada

Transmissão Real Madrid x Mallorca ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir o jogo de LaLiga no Brasil pela internet

Compartilhe

Tags