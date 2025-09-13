Transmissão Real Sociedad x Real Madrid ao vivo online: confira onde assistir
Equipe madrilenha busca a vitória diante do time de San Sebastián para seguir firme rumo ao título espanhol, onde segue com 100% de aproveitamento
Neste sábado (13/09), às 11h15 (horário de Brasília), Real Sociedad e Real Madrid se enfrentam na Reale Arena, em San Sebastián, pela 4ª rodada da La Liga 2025/26.
Onde assistir Real Sociedad x Real Madrid ao vivo
A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade, pela plataforma de streaming Disney+. Apenas os assinantes do pacote premium terão acesso à transmissão.
Como chegam as equipes
A Real Sociedad vive um começo de temporada abaixo do que seus torcedores esperavam. Após a saída de Imanol Alguacil, o clube iniciou os trabalhos sem nenhuma vitória até o momento.
Do outro lado, o Real Madrid chega embalado e com ambições altas. Sob comando de Xabi Alonso, os merengues lideram a competição e venceram todas as partidas disputadas na atual temporada.
Onde assistir Real Sociedad x Real Madrid ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.
Ficha técnica
- Data e Horário: 13/09 (sábado) - 11h15 (horário de Brasília)
- Competição: La Liga - Rodada 4
- Local: Reale Arena, San Sebastián (Espanha)
- Onde Assistir: Disney+
Prováveis Escalações
Real Sociedad: Álex Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car e Muñoz; Kubo, Marin, Jon Gorrotxategi e Ander Barrenetxea; Oyarzabal e Brais Méndez. Técnico: Sergio Francisco.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Real Madrid: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Valverde e Tchouaméni; Arda Güler, Vinicius Júnior e Rodrygo; Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.