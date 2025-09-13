Transmissão Real Sociedad x Real Madrid ao vivo online: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Equipe madrilenha busca a vitória diante do time de San Sebastián para seguir firme rumo ao título espanhol, onde segue com 100% de aproveitamento

Neste sábado (13/09), às 11h15 (horário de Brasília), Real Sociedad e Real Madrid se enfrentam na Reale Arena, em San Sebastián, pela 4ª rodada da La Liga 2025/26.

Onde assistir Real Sociedad x Real Madrid ao vivo

A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade, pela plataforma de streaming Disney+. Apenas os assinantes do pacote premium terão acesso à transmissão.

Como chegam as equipes

A Real Sociedad vive um começo de temporada abaixo do que seus torcedores esperavam. Após a saída de Imanol Alguacil, o clube iniciou os trabalhos sem nenhuma vitória até o momento.

Do outro lado, o Real Madrid chega embalado e com ambições altas. Sob comando de Xabi Alonso, os merengues lideram a competição e venceram todas as partidas disputadas na atual temporada.

Onde assistir Real Sociedad x Real Madrid ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.

Ficha técnica

Data e Horário: 13/09 (sábado) - 11h15 (horário de Brasília)

13/09 (sábado) - 11h15 (horário de Brasília) Competição: La Liga - Rodada 4

La Liga - Rodada 4 Local: Reale Arena, San Sebastián (Espanha)

Reale Arena, San Sebastián (Espanha) Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Real Sociedad: Álex Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car e Muñoz; Kubo, Marin, Jon Gorrotxategi e Ander Barrenetxea; Oyarzabal e Brais Méndez. Técnico: Sergio Francisco.

Real Madrid: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Valverde e Tchouaméni; Arda Güler, Vinicius Júnior e Rodrygo; Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.