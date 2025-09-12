fechar
Real Sociedad x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Com 100% de aproveitamento em La Liga, equipe madrilenha busca a vitória em San Sebastián diante de equipe que ainda não venceu na competição

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 12/09/2025 às 13:08
Jogadores do Real Madrid em cumprimento após gol
Jogadores do Real Madrid em cumprimento após gol - Instagram/Real Madrid

Neste sábado (13/09), às 11h15 (horário de Brasília), a Real Sociedad recebe o Real Madrid na Reale Arena, em San Sebastián, em partida válida pela quarta rodada de La Liga.

Como chegam as equipes

A Real Sociedad vive um começo de temporada abaixo do que seus torcedores esperavam. Após a saída de Imanol Alguacil, o clube iniciou os trabalhos sem nenhuma vitória até o momento.

Do outro lado, o Real Madrid chega embalado e com ambições altas. Sob comando de Xabi Alonso, os merengues lideram a competição e venceram todas as partidas disputadas na atual temporada.

Onde assistir Real Sociedad x Real Madrid ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 13/09 (sábado) - 11h15 (horário de Brasília)
  • Competição: La Liga - Rodada 4
  • Local: Reale Arena, San Sebastián (Espanha)
  • Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Real Sociedad: Álex Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car e Muñoz; Kubo, Marin, Jon Gorrotxategi e Ander Barrenetxea; Oyarzabal e Brais Méndez. Técnico: Sergio Francisco.

Real Madrid: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Valverde e Tchouaméni; Arda Güler, Vinicius Júnior e Rodrygo; Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.

