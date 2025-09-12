Paysandu x América-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Lanterna da Série B, Papão da Curuzu não venceu nenhuma de suas oito últimas partidas disputadas na competição. Coelho também luta contra a queda

Neste sábado (13/09), às 16h00 (horário de Brasília), Paysandu e América-MG se enfrentam no Estádio Mangueirão, em Belém, em busca de um respiro na tabela da Série B do Brasileirão. A partida é válida pela 26ª rodada.

Como chegam as equipes

O Paysandu vai para o jogo como lanterna da competição, com apenas 21 pontos, pressionado por resultados negativos nos últimos jogos. A equipe paraense não vence há oito partidas.

O América-MG, por sua vez, está ligeiramente à frente, em 17º lugar, mas também vive momentos de instabilidade e precisa pontuar fora para se afastar da zona de queda.

Onde assistir Paysandu x América-MG ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

RedeTV! (TV aberta)

Desimpedidos (Youtube)

ESPN (TV por assinatura)

SportyNet (streaming)

Disney+ (streaming)

Ficha técnica

Data e Horário: 13/09 (sábado) - 16h00 (horário de Brasília)

13/09 (sábado) - 16h00 (horário de Brasília) Competição: Série B - Rodada 26

Série B - Rodada 26 Local: Mangueirão, Belém (PA)

Mangueirão, Belém (PA) Onde Assistir: RedeTV!, Desimpedidos, Sportynet, ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Paysandu: Gabriel Mesquita; Brayan Borges, Thalisson, Thiago Heleno e Reverson; Anderson Leite, Leandro Vilela e Edinho; Marlon, Maurício Garcez e Diogo Oliveira. Técnico: Claudinei Oliveira

América-MG: Gustavo; Júlio, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Stênio, Kauã Diniz, Felipe Amaral e Fer Elizari; Arthur Sousa e William Bigode. Técnico: Alberto Valentim