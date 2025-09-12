Paysandu x América-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Lanterna da Série B, Papão da Curuzu não venceu nenhuma de suas oito últimas partidas disputadas na competição. Coelho também luta contra a queda
Neste sábado (13/09), às 16h00 (horário de Brasília), Paysandu e América-MG se enfrentam no Estádio Mangueirão, em Belém, em busca de um respiro na tabela da Série B do Brasileirão. A partida é válida pela 26ª rodada.
Como chegam as equipes
O Paysandu vai para o jogo como lanterna da competição, com apenas 21 pontos, pressionado por resultados negativos nos últimos jogos. A equipe paraense não vence há oito partidas.
O América-MG, por sua vez, está ligeiramente à frente, em 17º lugar, mas também vive momentos de instabilidade e precisa pontuar fora para se afastar da zona de queda.
Onde assistir Paysandu x América-MG ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- RedeTV! (TV aberta)
- Desimpedidos (Youtube)
- ESPN (TV por assinatura)
- SportyNet (streaming)
- Disney+ (streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: 13/09 (sábado) - 16h00 (horário de Brasília)
- Competição: Série B - Rodada 26
- Local: Mangueirão, Belém (PA)
- Onde Assistir: RedeTV!, Desimpedidos, Sportynet, ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
Paysandu: Gabriel Mesquita; Brayan Borges, Thalisson, Thiago Heleno e Reverson; Anderson Leite, Leandro Vilela e Edinho; Marlon, Maurício Garcez e Diogo Oliveira. Técnico: Claudinei Oliveira
América-MG: Gustavo; Júlio, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Stênio, Kauã Diniz, Felipe Amaral e Fer Elizari; Arthur Sousa e William Bigode. Técnico: Alberto Valentim