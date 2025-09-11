Volta Redonda x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Voltaço chega com moral após vencer, de virada, o Paysandu, por 2 a 1, e busca se salvar da degola. Tigre ocupa o terceiro lugar e luta pelo acesso
Volta Redonda e Criciúma se enfrentam nesta sexta-feira (12), às 19h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela 26ª rodada da Série B. O confronto será disputado no Estádio Raulino de Oliveira.
Como chegam as equipes
Na rodada anterior, o Volta Redonda venceu, de virada, a equipe do Paysandu, por 2 a 1. A equipe do Sul do Rio de Janeiro busca continuar vencendo para sair da zona de rebaixamento.
O Criciúma está invicto há cinco partidas e vive grande fase na Série B. A equipe catarinense ocupa a terceira colocação na tabela e luta por uma vaga na elite do futebol brasileiro.
Onde assistir Volta Redonda x Criciúma ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: 12/09 (sexta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
- Competição: Série B - Rodada 26
- Local: Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
Volta Redonda: Jefferson Paulino, Wellington Silva, Gabriel Pinheiro e Fabrício; Lucas Adell, Sánchez, André Luiz e Raí; Chávez, MV e Kayke. Técnico: Rogério Corrêa
Criciúma: Alisson, Yan Souto, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Léo Naldi, Gui Lobo, Jhonata Robert e Felipinho; Diego Gonçalves e Nicolas. Técnico: Eduardo Baptista