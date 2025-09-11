fechar
Onde assistir | Notícia

Volta Redonda x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Voltaço chega com moral após vencer, de virada, o Paysandu, por 2 a 1, e busca se salvar da degola. Tigre ocupa o terceiro lugar e luta pelo acesso

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 11/09/2025 às 12:11
Jogadores do Criciúma comemorando gol na temporada 2025
Jogadores do Criciúma comemorando gol na temporada 2025 - Celso da Luz/Criciúma

Volta Redonda e Criciúma se enfrentam nesta sexta-feira (12), às 19h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela 26ª rodada da Série B. O confronto será disputado no Estádio Raulino de Oliveira.

Como chegam as equipes

Na rodada anterior, o Volta Redonda venceu, de virada, a equipe do Paysandu, por 2 a 1. A equipe do Sul do Rio de Janeiro busca continuar vencendo para sair da zona de rebaixamento.

O Criciúma está invicto há cinco partidas e vive grande fase na Série B. A equipe catarinense ocupa a terceira colocação na tabela e luta por uma vaga na elite do futebol brasileiro.

Onde assistir Volta Redonda x Criciúma ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Leia Também

Ficha técnica

  • Data e Horário: 12/09 (sexta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Série B - Rodada 26
  • Local: Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Volta Redonda: Jefferson Paulino, Wellington Silva, Gabriel Pinheiro e Fabrício; Lucas Adell, Sánchez, André Luiz e Raí; Chávez, MV e Kayke. Técnico: Rogério Corrêa

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Criciúma: Alisson, Yan Souto, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Léo Naldi, Gui Lobo, Jhonata Robert e Felipinho; Diego Gonçalves e Nicolas. Técnico: Eduardo Baptista

Leia também

Classificação Série B 2025 atualizada: veja a tabela completa
Série B

Classificação Série B 2025 atualizada: veja a tabela completa
Vila Nova x Athletic: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

Vila Nova x Athletic: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags