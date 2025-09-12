Corinthians x Cruzeiro pela final do Brasileirão Feminino: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Equipes empataram primeiro jogo da decisão pelo placar de 2 a 2 e disputam confronto decisivo na Neo Química Arena, que promete estar lotada

Corinthians e Cruzeiro voltam a se enfrentar neste domingo (14/09), às 10h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, no jogo de volta da final do Campeonato Brasileiro Feminino.

Como chegam as equipes

O Corinthians, sob comando de Lucas Piccinato, busca o sétimo título nacional da categoria, o sexto seguido, para manter a hegemonia construída nos últimos anos.

O Cruzeiro, dirigido por Jonas Urias, entra em campo sonhando com o título brasileiro. A equipe mineira nunca conquistou a taça e espera calar a Neo Química Arena.

Onde assistir Corinthians x Cruzeiro ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais:

TV Globo (TV aberta)

TV Brasil (TV aberta)

SporTV (TV por assinatura)

Ficha técnica

Data e Horário: 14/09 (domingo) - 10h30 (horário de Brasília)

14/09 (domingo) - 10h30 (horário de Brasília) Competição: Campeonato Brasileiro - Final (Jogo de Volta)

Campeonato Brasileiro - Final (Jogo de Volta) Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Neo Química Arena, São Paulo (SP) Onde Assistir: TV Globo, TV Brasil e SporTV

Prováveis Escalações

Corinthians: Nicole, Gi Fernandes, Thais, Érika, Mariza e Tamires; Dayana Rodríguez, Vic Albuquerque e Duda Sampaio; Gabi Zanotti, Jaqueline. Técnico: Lucas Piccinato

Cruzeiro: Camila Rodrigues, Isa Haas, Paloma Maciel, Vitória Calhau e Isabela; Lorena Bedoya, Pri Back e Gisseli; Marília, Vanessa e Byanca Brasil. Técnico: Jonas Urias