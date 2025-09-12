fechar
Onde assistir | Notícia

Corinthians x Cruzeiro pela final do Brasileirão Feminino: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipes empataram primeiro jogo da decisão pelo placar de 2 a 2 e disputam confronto decisivo na Neo Química Arena, que promete estar lotada

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 12/09/2025 às 17:35
Imagem da primeira partida entre Corinthians x Cruzeiro, pela final do Brasileirão Feminino
Imagem da primeira partida entre Corinthians x Cruzeiro, pela final do Brasileirão Feminino - Reprodução/ CBF

Corinthians e Cruzeiro voltam a se enfrentar neste domingo (14/09), às 10h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, no jogo de volta da final do Campeonato Brasileiro Feminino.

Como chegam as equipes

O Corinthians, sob comando de Lucas Piccinato, busca o sétimo título nacional da categoria, o sexto seguido, para manter a hegemonia construída nos últimos anos.

O Cruzeiro, dirigido por Jonas Urias, entra em campo sonhando com o título brasileiro. A equipe mineira nunca conquistou a taça e espera calar a Neo Química Arena.

Onde assistir Corinthians x Cruzeiro ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais:

  • TV Globo (TV aberta)
  • TV Brasil (TV aberta)
  • SporTV (TV por assinatura)

Leia Também

Ficha técnica

  • Data e Horário: 14/09 (domingo) - 10h30 (horário de Brasília)
  • Competição: Campeonato Brasileiro - Final (Jogo de Volta)
  • Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
  • Onde Assistir: TV Globo, TV Brasil e SporTV

Prováveis Escalações

Corinthians: Nicole, Gi Fernandes, Thais, Érika, Mariza e Tamires; Dayana Rodríguez, Vic Albuquerque e Duda Sampaio; Gabi Zanotti, Jaqueline. Técnico: Lucas Piccinato

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Cruzeiro: Camila Rodrigues, Isa Haas, Paloma Maciel, Vitória Calhau e Isabela; Lorena Bedoya, Pri Back e Gisseli; Marília, Vanessa e Byanca Brasil. Técnico: Jonas Urias

Leia também

Vasco e Cruzeiro avançam às semifinais da Copa do Brasil 2025
Classificados

Vasco e Cruzeiro avançam às semifinais da Copa do Brasil 2025
Transmissão Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
Quartas da Copa do Brasil

Transmissão Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo, online e grátis: veja onde assistir

Compartilhe

Tags