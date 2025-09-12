Corinthians x Cruzeiro pela final do Brasileirão Feminino: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Equipes empataram primeiro jogo da decisão pelo placar de 2 a 2 e disputam confronto decisivo na Neo Química Arena, que promete estar lotada
Corinthians e Cruzeiro voltam a se enfrentar neste domingo (14/09), às 10h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, no jogo de volta da final do Campeonato Brasileiro Feminino.
Como chegam as equipes
O Corinthians, sob comando de Lucas Piccinato, busca o sétimo título nacional da categoria, o sexto seguido, para manter a hegemonia construída nos últimos anos.
O Cruzeiro, dirigido por Jonas Urias, entra em campo sonhando com o título brasileiro. A equipe mineira nunca conquistou a taça e espera calar a Neo Química Arena.
Onde assistir Corinthians x Cruzeiro ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais:
- TV Globo (TV aberta)
- TV Brasil (TV aberta)
- SporTV (TV por assinatura)
Ficha técnica
- Data e Horário: 14/09 (domingo) - 10h30 (horário de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro - Final (Jogo de Volta)
- Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
- Onde Assistir: TV Globo, TV Brasil e SporTV
Prováveis Escalações
Corinthians: Nicole, Gi Fernandes, Thais, Érika, Mariza e Tamires; Dayana Rodríguez, Vic Albuquerque e Duda Sampaio; Gabi Zanotti, Jaqueline. Técnico: Lucas Piccinato
Cruzeiro: Camila Rodrigues, Isa Haas, Paloma Maciel, Vitória Calhau e Isabela; Lorena Bedoya, Pri Back e Gisseli; Marília, Vanessa e Byanca Brasil. Técnico: Jonas Urias