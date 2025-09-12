Atlético-MG x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Galo tenta reagir após três derrotas seguidas e queda na Copa do Brasil, enquanto o Santos volta após a Data Fifa com Neymar como titular.
Atlético-MG e Santos se enfrentam neste domingo (14), em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).
Como chegam as equipes?
Atlético-MG
Eliminado da Copa do Brasil e com três derrotas seguidas no Brasileirão, ocupa a 14ª posição com 24 pontos. Sampaoli não terá Saravia.
Santos
Após a pausa da Data Fifa, volta a campo depois do 0 a 0 com o Fluminense. Neymar deve iniciar como titular, mas Rollheiser e Arão são baixas.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Atlético-MG e Santos terá transmissão do Premiere (pay-per-view).
Ficha de jogo
- Data: 14/09/2025
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
- Torneio: Campeonato Brasileiro
- Rodada: 23ª
- Onde assistir: Premiere
Prováveis escalações
Atlético-MG
Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Arana; Fausto Vera, Alexsander e Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.
Santos
Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Rincón e Zé Rafael; Neymar, Guilherme e Caballero; Tiquinho Soares. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.