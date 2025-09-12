Atlético-MG x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Galo tenta reagir após três derrotas seguidas e queda na Copa do Brasil, enquanto o Santos volta após a Data Fifa com Neymar como titular.

Atlético-MG e Santos se enfrentam neste domingo (14), em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

Como chegam as equipes?

Atlético-MG

Eliminado da Copa do Brasil e com três derrotas seguidas no Brasileirão, ocupa a 14ª posição com 24 pontos. Sampaoli não terá Saravia.

Santos

Após a pausa da Data Fifa, volta a campo depois do 0 a 0 com o Fluminense. Neymar deve iniciar como titular, mas Rollheiser e Arão são baixas.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Atlético-MG e Santos terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

Ficha de jogo

Data: 14/09/2025

14/09/2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) Torneio: Campeonato Brasileiro

Campeonato Brasileiro Rodada: 23ª

23ª Onde assistir: Premiere

Prováveis escalações

Atlético-MG

Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Arana; Fausto Vera, Alexsander e Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.

Santos

Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Rincón e Zé Rafael; Neymar, Guilherme e Caballero; Tiquinho Soares. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.