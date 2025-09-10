fechar
Transmissão Fluminense x Bahia ao vivo online: confira onde assistir

Tricolor baiano venceu sua a primeira partida pelo placar de 1 a 0, na Fonte Nova. Equipe carioca busca a vitória em casa para seguir viva na disputa

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 10/09/2025 às 16:59
Thiago Silva com a faixa de capitão do Fluminense
Thiago Silva com a faixa de capitão do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

O Fluminense recebe o Bahia nesta quarta-feira (10), pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto será disputado no Maracanã, às 21h30 (Horário de Brasília).

Onde assistir Fluminense x Bahia ao vivo

O confronto será transmitido ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • SporTV (TV por assinatura)
  • Premiere (pay-per-view)

Como chegam as equipes

O Fluminense espera se recuperar após ser derrotado no jogo de ida, em Salvador, pelo placar de 1 a 0. A equipe carioca não vence há três partidas e espera vencer em casa.

O Bahia venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e joga pelo empate para garantir a classificação à semifinal. O time sonha com o inédito título da Copa do Brasil e promete lutar no Rio de Janeiro.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 10/09 (quarta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Copa do Brasil - Quartas de Final (Jogo de Volta)
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
  • Onde Assistir: SporTV e Premiere

Prováveis Escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta (Lima); Canobbio, Serna e Everaldo. Técnico: Renato Portaluppi

Bahia: João Paulo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Rodrigo Nestor e Everton Ribeiro; Cauly, Kayky e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

