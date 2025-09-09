Fluminense x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Equipe carioca precisa vencer time baiano para seguir viva em busca de uma vaga nas semifinais. Na Fonte Nova, o Tricolor de Aço venceu por 1 a 0
Fluminense e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 19h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto será disputado no Maracanã.
Como chegam as equipes
O Tricolor das Laranjeiras chega em desvantagem para o confronto em casa após ser derrotado pelo placar de 1 a 0 em Salvador. A equipe conta com a presença de sua torcida para "virar" o confronto.
O Bahia, por sua vez, joga pelo empate para garantir a classificação para a semifinal. A equipe chega com moral após a conquista da Copa do Nordeste, em final que contou com goleadas sobre o Confiança, por 4 a 0 e 5 a 1.
Onde assistir ao vivo online
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- SporTV (TV por assinatura)
- Premiere (pay-per-view)
Ficha técnica
- Data e Horário: 10/09 (quarta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
- Competição: Copa do Brasil - Quartas de Final (Jogo de Volta)
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
- Onde Assistir: SporTV e Premiere
Prováveis Escalações
Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta (Lima); Canobbio, Serna e Everaldo. Técnico: Renato Portaluppi
Bahia: João Paulo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Rodrigo Nestor e Everton Ribeiro; Cauly, Kayky e Willian José. Técnico: Rogério Ceni