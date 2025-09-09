fechar
Onde assistir | Notícia

Fluminense x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipe carioca precisa vencer time baiano para seguir viva em busca de uma vaga nas semifinais. Na Fonte Nova, o Tricolor de Aço venceu por 1 a 0

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 09/09/2025 às 11:55
Jogadores do Bahia comemoram gol de Luciano Juba
Jogadores do Bahia comemoram gol de Luciano Juba - Letícia Martins/Bahia

Fluminense e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 19h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto será disputado no Maracanã.

Como chegam as equipes

O Tricolor das Laranjeiras chega em desvantagem para o confronto em casa após ser derrotado pelo placar de 1 a 0 em Salvador. A equipe conta com a presença de sua torcida para "virar" o confronto.

O Bahia, por sua vez, joga pelo empate para garantir a classificação para a semifinal. A equipe chega com moral após a conquista da Copa do Nordeste, em final que contou com goleadas sobre o Confiança, por 4 a 0 e 5 a 1.

Onde assistir ao vivo online

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • SporTV (TV por assinatura)
  • Premiere (pay-per-view)

Leia Também

Ficha técnica

  • Data e Horário: 10/09 (quarta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Copa do Brasil - Quartas de Final (Jogo de Volta)
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
  • Onde Assistir: SporTV e Premiere

Prováveis Escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta (Lima); Canobbio, Serna e Everaldo. Técnico: Renato Portaluppi

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Bahia: João Paulo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Rodrigo Nestor e Everton Ribeiro; Cauly, Kayky e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

Leia também

Na tela da TV Jornal, Bahia atropela o Confiança e fatura o pentacampeonato da Copa do Nordeste
Copa do Nordeste

Na tela da TV Jornal, Bahia atropela o Confiança e fatura o pentacampeonato da Copa do Nordeste
Bahia x Confiança ao vivo (06/09): onde assistir, horário e escalações da final da Copa do Nordeste
Grande final

Bahia x Confiança ao vivo (06/09): onde assistir, horário e escalações da final da Copa do Nordeste

Compartilhe

Tags