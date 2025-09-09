Transmissão Bolívia x Brasil ao vivo grátis no Globoplay e GeTV: veja como assistir com imagens hoje (09/09)
Tanto o canal de streaming quando o canal no YouTube exibem o úlitmo jogo da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026
Brasil e Bolívia entram em campo nesta terça-feira (09/09), pela 18ª e última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola rola às 20h30 (horário de Brasília), em El Alto.
Os bolivianos, que não disputam o Mundial de 1994, precisam ganhar da Seleção Brasileira e torcer por empate ou derrota da Venezuela diante da Colômbia para ter vaga na repescagem.
Já os brasileiros vêm de vitória fácil sobre o Chile por 3 a 0, no Maracanã. Já classificados, o duelo serve apenas para que o técnico Carlo Ancelotti teste novos jogadores entre os titulares.
Bolívia: Lampe; Diego Medina, Haquín, Morales e Roberto Fernández; Villamíl, Ervin Vaca, Robson Matheus e José Sagredo; Miguelito e Moisés Paniagua. Técnico: Óscar Villegas.
Brasil: Alisson; Vitinho, Fabrício Bruno, Alexsandro e Caio Henrique; Andrey Santos e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Estêvão e Gabriel Martinelli. Técnico: Carlo Ancelotti.
Transmissão Bolívia x Brasil ao vivo online grátis
Os torcedores podem ter acesso às imagens de todo o jogo de graça no Globoplay, que retransmite o sinal da TV Globo, e também no YouTube da GeTV, com narrações em estilos diferentes.
Como assistir no Globoplay?
- Acesse o site ou abra o aplicativo para Android ou iOS.
- Crie uma conta gratuita, entre pelo Facebook ou e-mail.
- Vá até a seção "Agora na TV" e clique em "Assista agora".
Como assistir na GeTV?
Pelo YouTube
- Abra o aplicativo ou o site do YouTube no seu celular, tablet ou computador.
- Na barra de pesquisa, digite "GeTV".
- Clique no canal oficial da GeTV para acessar a página inicial.
- Durante os jogos, o duelo estará destacada na página. Basta clicar para assistir.
Pela sua Smart TV
- Samsung TV Plus: A GeTV substituiu o antigo canal "ge Fast" e está disponível diretamente no aplicativo. Basta navegar pelos canais da Samsung TV Plus e procurar por GeTV.
- LG Channels e TCL: A GeTV está integrada nessas plataformas. Verifique a lista de canais.
Resultado do jogo Bolívia x Brasil em tempo real
No vídeo abaixo, você segue o resultado em tempo real. É importante citar que a Rádio Jornal também transmite o confronto de graça. Os craques do Escrete de Ouro trazem cobertura completa.