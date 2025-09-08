fechar
Onde assistir | Notícia

Venezuela x Colômbia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Venezuela luta por vaga na repescagem após duas derrotas; Colômbia já classificada chega invicta há quatro jogos na Copa do Mundo.

Por João Victor Tavares Publicado em 08/09/2025 às 15:51
James Rodríguez, meia da Colômbia, olhando para a direita
James Rodríguez, meia da Colômbia, olhando para a direita - Reprodução/Instagram

Venezuela e Colômbia se enfrentam nesta terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília), pela 18ª e última rodada das Eliminatórias Sul-Americana da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no Estádio Monumental de Maturín.

Como chegam as equipes?

Venezuela

Briga por vaga na repescagem da Copa do Mundo. Vem de duas derrotas fora de casa, para Argentina (3 a 0) e Uruguai (2 a 0), ocupando a 7ª posição, um ponto à frente da Bolívia.

Colômbia

Já classificada, chega invicta há quatro jogos (1 vitória e 3 empates), vencendo a Bolívia por 3 a 0 e empatando com a Argentina por 1 a 1.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Venezuela e Colômbia nesta terça-feira contará com transmissão ao vivo no canal do Sportv 5 (canal fechado).

Ficha de jogo

  • Data: 09/09/2025
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Monumental de Maturín (Venezuela)
  • Onde assistir: SporTV 5

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

Venezuela

Romo; Aramburu, Ferraresi, Ángel, Makoun; Rincon, Cásseres; Savarino, Bello, Navarro e Rondon. Técnico: Fernando Batista.

Colômbia

Vargas; Arias, Sanchez, Lucumi, Mojica; Richard Rios, Lerma, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz e Cordoba. Técnico: Nestor Lorenzo.

Leia também

Transmissão de Israel x Itália ao vivo, online e grátis: veja onde assistir às Eliminatórias da Copa do Mundo
Eliminatórias da Copa do Mundo

Transmissão de Israel x Itália ao vivo, online e grátis: veja onde assistir às Eliminatórias da Copa do Mundo
Transmissão Cuiabá x CRB ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
Série B

Transmissão Cuiabá x CRB ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Compartilhe

Tags