Venezuela x Colômbia: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Venezuela luta por vaga na repescagem após duas derrotas; Colômbia já classificada chega invicta há quatro jogos na Copa do Mundo.
Venezuela e Colômbia se enfrentam nesta terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília), pela 18ª e última rodada das Eliminatórias Sul-Americana da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no Estádio Monumental de Maturín.
Como chegam as equipes?
Venezuela
Briga por vaga na repescagem da Copa do Mundo. Vem de duas derrotas fora de casa, para Argentina (3 a 0) e Uruguai (2 a 0), ocupando a 7ª posição, um ponto à frente da Bolívia.
Colômbia
Já classificada, chega invicta há quatro jogos (1 vitória e 3 empates), vencendo a Bolívia por 3 a 0 e empatando com a Argentina por 1 a 1.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre Venezuela e Colômbia nesta terça-feira contará com transmissão ao vivo no canal do Sportv 5 (canal fechado).
Ficha de jogo
- Data: 09/09/2025
- Horário: 20h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Monumental de Maturín (Venezuela)
- Onde assistir: SporTV 5
Prováveis escalações
Venezuela
Romo; Aramburu, Ferraresi, Ángel, Makoun; Rincon, Cásseres; Savarino, Bello, Navarro e Rondon. Técnico: Fernando Batista.
Colômbia
Vargas; Arias, Sanchez, Lucumi, Mojica; Richard Rios, Lerma, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz e Cordoba. Técnico: Nestor Lorenzo.