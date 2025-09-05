Transmissão Coritiba x Ferroviária ao vivo online: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segundo colocado na tabela, com 42 pontos, Coxa briga pela liderança da competição e busca a vitória em duelo contra equipe de Araraquara

Nesta sexta-feira (05/09), com início programado para as 21h30 (horário de Brasília), o Coritiba recebe a Ferroviária no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, em confronto válido pela 25ª rodada da Série B.

Onde assistir Coritiba x Ferroviária ao vivo

A partida será transmitida pela plataforma de streaming Disney+. Apenas os assinantes do pacote premium terão acesso à transmissão.

Como chegam as equipes.

O Coritiba, atual vice-líder da competição com 43 pontos, vem de uma derrota por 1 a 0 para o Operário-PR e acumula um jejum como mandante, que já perdura desde o dia 4 de julho.

Já a Ferroviária ocupa o 13º lugar, com 31 pontos, sustentando uma invencibilidade de sete jogos. A equipe de Araraquara ambiciona se aproximar do G-4.

Ficha técnica

Data e Horário: 05/09 (sexta-feira) - 21h30 (horário de Brasília)

05/09 (sexta-feira) - 21h30 (horário de Brasília) Competição: Série B - Rodada 25

Série B - Rodada 25 Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

Couto Pereira, Curitiba (PR) Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Thiago Cóser e João Almeida; Machado, Walisson e Josué; Clayson, Gustavo Coutinho e Lucas Ronier. Técnico: Mozart.

Ferroviária: Denis Jr.; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, João Ramos e Edson; Ricardinho, Alencar e Ian Lucas; Fabrício Daniel, Carlão e Juninho. Técnico: Vinícius Bergantin