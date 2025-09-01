Ferroviária x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Invicta há seis partidas, equipe de Araraquara busca a vitória para se afastar do Z-4. Dourado, por outro lado, não vence há três jogos
Nesta segunda-feira (01), às 21h30, a Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, será palco do duelo entre Ferroviária e Cuiabá, em confronto pela 24ª rodada da Série B.
Como chegam as equipes
Em franca recuperação, a Ferroviária chega com moral elevado. A equipe de Araraquara é a 14ª colocada com 30 pontos e já soma seis jogos sem derrota, embora venha de um frustrante empate sem gols diante do Volta Redonda em casa.
Já o Cuiabá vive um momento mais instável. Com 33 pontos, a equipe mato-grossense aparece na disputa pelo acesso ao G-4, mas coleciona três partidas sem vitória e enfrenta seca de 3 meses sem vitórias fora da Arena Pantanal.
Onde assistir Ferroviária x Cuiabá ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.
Ficha técnica
- Data e Horário: 01/09 (segunda-feira) - 21h00 (horário de Brasília)
- Competição: Série B - Rodada 24
- Local: Arena Fonte Luminosa, Araraquara (SP)
- Onde Assistir: Disney+
Prováveis Escalações
Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, João Ramos e Edson Lucas; Ricardinho, Netinho e Alencar; Juninho, Carlão e Ronaldo. Técnico: Vinícius Bergantin
Cuiabá: Guilherme Nogueira; Matheusinho, Bruno Alves, Nathan e Marcelo Henrique; Denilson, Lucas Mineiro e Calebe; Martínez, Safira e Carlos Alberto. Técnico: Eduardo Barros