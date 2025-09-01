fechar
Ferroviária x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Invicta há seis partidas, equipe de Araraquara busca a vitória para se afastar do Z-4. Dourado, por outro lado, não vence há três jogos

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 01/09/2025 às 12:47
Jogador do Cuiabá em campo
Jogador do Cuiabá em campo - AssCom Dourado / Divulgação

Nesta segunda-feira (01), às 21h30, a Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, será palco do duelo entre Ferroviária e Cuiabá, em confronto pela 24ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes

Em franca recuperação, a Ferroviária chega com moral elevado. A equipe de Araraquara é a 14ª colocada com 30 pontos e já soma seis jogos sem derrota, embora venha de um frustrante empate sem gols diante do Volta Redonda em casa.

Já o Cuiabá vive um momento mais instável. Com 33 pontos, a equipe mato-grossense aparece na disputa pelo acesso ao G-4, mas coleciona três partidas sem vitória e enfrenta seca de 3 meses sem vitórias fora da Arena Pantanal.

Onde assistir Ferroviária x Cuiabá ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 01/09 (segunda-feira) - 21h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Série B - Rodada 24
  • Local: Arena Fonte Luminosa, Araraquara (SP)
  • Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, João Ramos e Edson Lucas; Ricardinho, Netinho e Alencar; Juninho, Carlão e Ronaldo. Técnico: Vinícius Bergantin

Cuiabá: Guilherme Nogueira; Matheusinho, Bruno Alves, Nathan e Marcelo Henrique; Denilson, Lucas Mineiro e Calebe; Martínez, Safira e Carlos Alberto. Técnico: Eduardo Barros

