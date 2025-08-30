fechar
Transmissão CRB x Paysandu ao vivo online: confira onde assistir

Galo da Pajuçara foi derrotado pelo Athletico-PR na rodada anterior e busca a vitória para agradar sua torcida no Rei Pelé. Papão luta contra a degola

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 30/08/2025 às 14:00
Imagem de jogadores do Paysandu comemorando gol
Imagem de jogadores do Paysandu comemorando gol - PAYSANDU.S.C

Neste sábado (30/08), às 16h00 (horário de Brasília), o Estádio Rei Pelé, em Maceió, será o palco do duelo entre CRB e Paysandu, pela 24ª rodada da Série B.

Onde assistir CRB x Paysandu ao vivo

A partida será transmitida pelas seguintes plataformas:

  • RedeTV! (TV aberta)
  • ESPN (TV por assinatura)
  • Desimpedidos (Youtube)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

O confronto será transmitido gratuitamente pelo Desimpedidos. Não é obrigatório se inscrever no canal para acompanhar a partida.

Como chegam as equipes

?O CRB chega com a ambição de retomar o fôlego. O time ocupa o 10º lugar, com 31 pontos, e tentará se aproveitar de seu bom histórico como mandante. A equipe de Eduardo Barroca vem de derrota para o Athletico-PR, mas busca apagar esse revés jogando em casa.

O Paysandu, vive momento oposto. 17º colocado com apenas 21 pontos, a equipe não conhece a vitória desde a goleada por 5 a 2 sobre o Coritiba em julho e chega ao confronto após três derrotas seguidas. O time tem conseguido poucos resultados fora de casa e precisa reagir com urgência.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 30/08 (sábado) - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Série B - Rodada 24
  • Local: Rei Pelé, Maceió (AL)
  • Onde Assistir: RedeTV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+

Prováveis Escalações

CRB: Matheus Albino; Weverton, Fábio Alemão, Luis Segovia e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Gegê e Daniel; Douglas Baggio, Mikael e Thiaguinho. Técnico: Eduardo Barroca

Paysandu: Gabriel Mesquita; Reverson, Edílson, Thiago Heleno e Thalisson; Ramón Martínez, Denner e Anderson Leite; Maurício Garcez, Marlon Douglas e Diogo Oliveira. Técnico: Claudinei Oliveira.

