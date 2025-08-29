fechar
Onde assistir | Notícia

CRB x Paysandu: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Derrotado pelo Athletico-PR na rodada anterior, Galo da Pajuçara busca vitória para se reaproximar do G-4. Papão luta contra a degola

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 29/08/2025 às 14:25
Dadá Belmonte comemora gol marcado pelo CRB
Dadá Belmonte comemora gol marcado pelo CRB - Reprodução: Francisco Cedrim/ CRB

Neste sábado (30/08), às 16h00 (horário de Brasília), o Estádio Rei Pelé, em Maceió, será o palco do confronto entre CRB e Paysandu, válido pela 24ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes

O time do CRB, sob o comando de Eduardo Barroca, chega ao duelo após uma derrota em casa para o Athletico-PR, que interrompeu uma sequência positiva. O Galo ocupa atualmente a 10ª colocação, com 31 pontos, e aposta no seu forte desempenho como mandante.

Do outro lado, o Paysandu vive situação muito delicada na competição. Lanterna da Série B com apenas 21 pontos, o Papão não vence há seis rodadas.

Onde assistir CRB x Paysandu ao vivo

A partida será transmitida pelas seguintes plataformas:

  • RedeTV! (TV aberta)
  • ESPN (TV por assinatura)
  • Desimpedidos (Youtube)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Leia Também

Ficha técnica

  • Data e Horário: 30/08 (sábado) - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Série B - Rodada 24
  • Local: Rei Pelé, Maceió (AL)
  • Onde Assistir: RedeTV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+

Prováveis Escalações

CRB: Matheus Albino; Weverton, Fábio Alemão, Luis Segovia e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Gegê e Daniel; Douglas Baggio, Mikael e Thiaguinho. Técnico: Eduardo Barroca

Paysandu: Gabriel Mesquita; Reverson, Edílson, Thiago Heleno e Thalisson; Ramón Martínez, Denner e Anderson Leite; Maurício Garcez, Marlon Douglas e Diogo Oliveira. Técnico: Claudinei Oliveira.

