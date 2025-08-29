CRB x Paysandu: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Derrotado pelo Athletico-PR na rodada anterior, Galo da Pajuçara busca vitória para se reaproximar do G-4. Papão luta contra a degola

Neste sábado (30/08), às 16h00 (horário de Brasília), o Estádio Rei Pelé, em Maceió, será o palco do confronto entre CRB e Paysandu, válido pela 24ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes

O time do CRB, sob o comando de Eduardo Barroca, chega ao duelo após uma derrota em casa para o Athletico-PR, que interrompeu uma sequência positiva. O Galo ocupa atualmente a 10ª colocação, com 31 pontos, e aposta no seu forte desempenho como mandante.

Do outro lado, o Paysandu vive situação muito delicada na competição. Lanterna da Série B com apenas 21 pontos, o Papão não vence há seis rodadas.

Onde assistir CRB x Paysandu ao vivo

A partida será transmitida pelas seguintes plataformas:

RedeTV! (TV aberta)

ESPN (TV por assinatura)

Desimpedidos (Youtube)

Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

Data e Horário: 30/08 (sábado) - 16h00 (horário de Brasília)

30/08 (sábado) - 16h00 (horário de Brasília) Competição: Série B - Rodada 24

Série B - Rodada 24 Local: Rei Pelé, Maceió (AL)

Rei Pelé, Maceió (AL) Onde Assistir: RedeTV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+

Prováveis Escalações

CRB: Matheus Albino; Weverton, Fábio Alemão, Luis Segovia e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Gegê e Daniel; Douglas Baggio, Mikael e Thiaguinho. Técnico: Eduardo Barroca

Paysandu: Gabriel Mesquita; Reverson, Edílson, Thiago Heleno e Thalisson; Ramón Martínez, Denner e Anderson Leite; Maurício Garcez, Marlon Douglas e Diogo Oliveira. Técnico: Claudinei Oliveira.