Operário-PR x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Coxa busca a vitória em Ponta Grossa para seguir firme na luta pela liderança, perdida após empate contra o Remo. Fantasma quer se aproximar do G-4

O Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, será o palco do confronto entre Operário-PR e Coritiba, nesta sexta-feira (29), às 19h00, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Como chegam as equipes

O Operário aparece atualmente na 11ª colocação, com 30 pontos, e chega embalado por uma vitória sobre o Paysandu. Jogando em casa, o time de Alex de Souza tem conseguido bons resultados e aposta na força do Germano Krüger para se aproximar do G-4.

Do outro lado, o Coritiba vive um momento de estabilidade. Vice-líder da competição com 43 pontos, o Coxa soma seis jogos de invencibilidade e busca encostar de vez no primeiro colocado Goiás.

Onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelas seguintes plataformas:

ESPN (TV por assinatura)

Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

Data e Horário: 29/08 (sexta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)

29/08 (sexta-feira) - 19h00 (horário de Brasília) Competição: Série B - Rodada 24

Série B - Rodada 24 Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa (PR)

Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa (PR) Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Operário-PR: Elias; Gabriel Souza, Miranda, Jaime Giraldo e Cristiano; Thiaguinho, Neto Paraíba, Zuluaga e Kleiton; Ademílson e Boschilia. Técnico: Alex

Coritiba: Pedro Rangel; Tiago Coser, Maicon, Jacy e Zeca; Filipe Machado; Vini Paulista, de Pena, Sebastián Gómez e Clayson; Dellatorre. Técnico: Mozart.