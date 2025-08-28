Transmissão Remo x Criciúma ao vivo online: confira onde assistir
Equipe de Belém, em oscilação, busca a vitória para entrar no G-4, enquanto catarinenses buscam a vitória para seguirem na zona de acesso
O Remo irá receber o Criciúma nesta quinta-feira (28), às 21h35 (horário de Brasília), em duelo válido pela 24ª rodada da Série B. O confronto será disputado no Estádio Mangueirão, em Belém.
Onde assistir Remo x Criciúma ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- RedeTV! (TV aberta)
- ESPN (TV por assinatura)
- Desimpedidos (Youtube)
- Disney+ (plataforma de streaming)
O confronto será transmitido no Youtube gratuitamente. Não é necesssário se inscrever no canal para acompanhar o jogo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ficha técnica
- Data e Horário: 28/08 (quinta-feira) - 21h35 (horário de Brasília)
- Competição: Série B - Rodada 24
- Local: Mangueirão, Belém (PA)
- Onde Assistir: RedeTV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+
Prováveis Escalações
Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Reynaldo, Camutanga e Alan Rodríguez; Caio Vinícius, Jáderson e Marrony; Nico Ferreira, Davó e Pedro Rocha. Técnico: António Oliveira
Criciúma: Alisson; Marcelo Benevenuto, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Leo Naldi, Gui Lobo, Jhonata Robert e Luiz Henrique; Diego Gonçalves e Nicolas. Técnico: Eduardo Baptista