Transmissão Remo x Criciúma ao vivo online: confira onde assistir

Equipe de Belém, em oscilação, busca a vitória para entrar no G-4, enquanto catarinenses buscam a vitória para seguirem na zona de acesso

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 28/08/2025 às 19:00
Jogadores do Remo comemoram gol
Jogadores do Remo comemoram gol - Reprodução/ Remo

O Remo irá receber o Criciúma nesta quinta-feira (28), às 21h35 (horário de Brasília), em duelo válido pela 24ª rodada da Série B. O confronto será disputado no Estádio Mangueirão, em Belém.

Onde assistir Remo x Criciúma ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • RedeTV! (TV aberta)
  • ESPN (TV por assinatura)
  • Desimpedidos (Youtube)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

O confronto será transmitido no Youtube gratuitamente. Não é necesssário se inscrever no canal para acompanhar o jogo.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 28/08 (quinta-feira) - 21h35 (horário de Brasília)
  • Competição: Série B - Rodada 24
  • Local: Mangueirão, Belém (PA)
  • Onde Assistir: RedeTV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+

Prováveis Escalações

Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Reynaldo, Camutanga e Alan Rodríguez; Caio Vinícius, Jáderson e Marrony; Nico Ferreira, Davó e Pedro Rocha. Técnico: António Oliveira

Criciúma: Alisson; Marcelo Benevenuto, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Leo Naldi, Gui Lobo, Jhonata Robert e Luiz Henrique; Diego Gonçalves e Nicolas. Técnico: Eduardo Baptista

