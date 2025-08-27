fechar
Onde assistir | Notícia

Remo x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Confronto é crucial para as pretensões dos clubes na competição. Enquanto os paraenses estão em sétimo lugar, catarinenses abrem o G-4

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 27/08/2025 às 14:38
Jogadores do Remo comemoram gol na Série B
Jogadores do Remo comemoram gol na Série B - Reprodução/ Remo

Remo e Criciúma irão se enfrentar nesta quinta-feira (28), às 21h35 (horário de Brasília), em duelo válido pela 24ª rodada da Série B. O confronto será disputado no Estádio Mangueirão, em Belém.

Como chegam as equipes

O Remo está invicto há três partidas, mas ficou no empate em seus dois últimos jogos. Em seu último jogo, o time paraense ficou no 0 a 0 contra o vice-líder Coritiba. Diante de sua torcida, o clube espera entrar no G-4.

O Criciúma vem de vitória sobre o Novorizontino, pelo placar de 2 a 0, em resultado que colocou a equipe na quarta colocação da Série B. O time catarinense espera se manter na zona de acesso.

Onde assistir Remo x Criciúma ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • RedeTV! (TV aberta)
  • ESPN (TV por assinatura)
  • Desimpedidos (Youtube)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: 28/08 (quinta-feira) - 21h35 (horário de Brasília)
  • Competição: Série B - Rodada 24
  • Local: Mangueirão, Belém (PA)
  • Onde Assistir: RedeTV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+

Prováveis Escalações

Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Reynaldo, Camutanga e Alan Rodríguez; Caio Vinícius, Jáderson e Marrony; Nico Ferreira, Davó e Pedro Rocha. Técnico: António Oliveira

Criciúma: Alisson; Marcelo Benevenuto, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Leo Naldi, Gui Lobo, Jhonata Robert e Luiz Henrique; Diego Gonçalves e Nicolas. Técnico: Eduardo Baptista

