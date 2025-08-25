Classificação Série B 2025 atualizada: veja a tabela completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Goiás vence o América-MG e reassume a liderança da competição após o Coritiba ficar no 0 a 0 em duelo contra o Remo, no Couto Pereira

A Série B chegou à sua 23ª rodada e ainda segue causando grandes emoções! A competição teve uma mudança na liderança.

O Coritiba, que ocupava a primeira colocação na competição, ficou no 0 a 0 contra o Remo, em pleno Couto Pereira. O time paranaense foi ultrapassado pelo Goiás, que venceu o América-MG em casa.

Confira a classificação completa da Série B



Posição Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols 1 Goiás 44 23 13 5 5 29 20 9 2 Coritiba 43 23 12 7 4 24 15 9 3 Chapecoense 40 23 12 4 7 34 20 14 4 Criciúma 36 23 10 6 7 30 21 9 5 Novorizontino 36 23 9 9 5 25 21 4 6 Remo 35 23 8 11 4 24 20 4 7 Vila Nova 33 22 10 3 9 22 20 2 8 Cuiabá 33 23 9 6 8 27 27 0 9 Avaí 33 22 8 9 5 29 21 8 10 CRB 31 23 9 4 10 24 22 2 11 Operário 30 23 8 6 9 25 23 2 12 Athletico-PR 30 23 8 6 9 29 32 -3 13 Ferroviária 30 23 7 9 7 25 24 1 14 Atlético-GO 28 23 6 10 7 24 26 -2 15 Athletic 25 23 7 4 12 24 33 -9 16 Volta Redonda 23 23 5 8 10 14 24 -10 17 América-MG 22 23 6 4 13 23 32 -9 18 Botafogo SP 22 22 5 7 10 15 31 -16 19 Paysandu 21 23 4 9 10 20 27 -7 20 Amazonas 21 22 4 9 9 23 31 -8

Jogos da próxima rodada da Série B

Quinta-feira (28/08)

21h35 – Remo x Criciúma

Sexta-feira (29/08)

19h00 – Operário x Coritiba

Sábado (30/08)

16h00 – CRB x Paysandu

18h30 – Goiás x Botafogo SP

20h30 – Athletico-PR x Novorizontino

Domingo (31/08)

16h00 – Atlético-GO x Amazonas

18h30 – Volta Redonda x Athletic

Segunda-feira (01/09)

19h00 – Chapecoense x Vila Nova

21h30 – Ferroviária x Cuiabá

Terça-feira (02/09)