Serie B | Notícia
Classificação Série B 2025 atualizada: veja a tabela completa
Goiás vence o América-MG e reassume a liderança da competição após o Coritiba ficar no 0 a 0 em duelo contra o Remo, no Couto Pereira
A Série B chegou à sua 23ª rodada e ainda segue causando grandes emoções! A competição teve uma mudança na liderança.
O Coritiba, que ocupava a primeira colocação na competição, ficou no 0 a 0 contra o Remo, em pleno Couto Pereira. O time paranaense foi ultrapassado pelo Goiás, que venceu o América-MG em casa.
Confira a classificação completa da Série B
|Posição
|Clube
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo de Gols
|1
|Goiás
|44
|23
|13
|5
|5
|29
|20
|9
|2
|Coritiba
|43
|23
|12
|7
|4
|24
|15
|9
|3
|Chapecoense
|40
|23
|12
|4
|7
|34
|20
|14
|4
|Criciúma
|36
|23
|10
|6
|7
|30
|21
|9
|5
|Novorizontino
|36
|23
|9
|9
|5
|25
|21
|4
|6
|Remo
|35
|23
|8
|11
|4
|24
|20
|4
|7
|Vila Nova
|33
|22
|10
|3
|9
|22
|20
|2
|8
|Cuiabá
|33
|23
|9
|6
|8
|27
|27
|0
|9
|Avaí
|33
|22
|8
|9
|5
|29
|21
|8
|10
|CRB
|31
|23
|9
|4
|10
|24
|22
|2
|11
|Operário
|30
|23
|8
|6
|9
|25
|23
|2
|12
|Athletico-PR
|30
|23
|8
|6
|9
|29
|32
|-3
|13
|Ferroviária
|30
|23
|7
|9
|7
|25
|24
|1
|14
|Atlético-GO
|28
|23
|6
|10
|7
|24
|26
|-2
|15
|Athletic
|25
|23
|7
|4
|12
|24
|33
|-9
|16
|Volta Redonda
|23
|23
|5
|8
|10
|14
|24
|-10
|17
|América-MG
|22
|23
|6
|4
|13
|23
|32
|-9
|18
|Botafogo SP
|22
|22
|5
|7
|10
|15
|31
|-16
|19
|Paysandu
|21
|23
|4
|9
|10
|20
|27
|-7
|20
|Amazonas
|21
|22
|4
|9
|9
|23
|31
|-8
Jogos da próxima rodada da Série B
Quinta-feira (28/08)
- 21h35 – Remo x Criciúma
Sexta-feira (29/08)
- 19h00 – Operário x Coritiba
Sábado (30/08)
- 16h00 – CRB x Paysandu
- 18h30 – Goiás x Botafogo SP
- 20h30 – Athletico-PR x Novorizontino
Domingo (31/08)
- 16h00 – Atlético-GO x Amazonas
- 18h30 – Volta Redonda x Athletic
Segunda-feira (01/09)
- 19h00 – Chapecoense x Vila Nova
- 21h30 – Ferroviária x Cuiabá
Terça-feira (02/09)
- 19h30 – América-MG x Avaí