Brasileirao | Notícia
Classificação Série A 2025 atualizada: veja a tabela completa
Rodada é marcada por derrotas de clubes que lutam contra o rebaixamento. Flamengo e Palmeiras, líder e vice-líder da competição, entram em campo
A Série A chegou à sua 21ª rodada e segue a todo vapor. A competição é liderada pelo Flamengo, que ainda entra em campo na rodada, em duelo contra o Vitória.
Segundo colocado da Série A, o Palmeiras também entra em campo nesta segunda-feira (25), para encarar o Sport, no Allianz Parque.
A rodada ficou marcada pelos tropeços de equipes que lutam contra o rebaixamento. Santos, Vasco e Juventude foram derrotados em suas partidas.
Confira a tabela completa da Série A
|Posição
|Clube
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo de Gols
|1
|Flamengo
|43
|19
|13
|4
|2
|36
|9
|27
|2
|Cruzeiro
|41
|21
|12
|5
|4
|34
|15
|19
|3
|Palmeiras
|39
|18
|12
|3
|3
|24
|15
|9
|4
|Bahia
|36
|19
|10
|6
|3
|27
|17
|10
|5
|Botafogo
|32
|19
|9
|5
|5
|26
|12
|14
|6
|Mirassol
|32
|19
|8
|8
|3
|30
|19
|11
|7
|São Paulo
|32
|21
|8
|8
|5
|26
|22
|4
|8
|Red Bull Bragantino
|30
|21
|9
|3
|9
|26
|28
|-2
|9
|Fluminense
|27
|19
|8
|3
|8
|25
|28
|-3
|10
|Ceará
|26
|20
|7
|5
|8
|19
|19
|0
|11
|Corinthians
|25
|21
|6
|7
|8
|22
|27
|-5
|12
|Atlético-MG
|24
|19
|6
|6
|7
|20
|23
|-3
|13
|Internacional
|24
|20
|6
|6
|8
|23
|28
|-5
|14
|Grêmio
|24
|20
|6
|6
|8
|19
|25
|-6
|15
|Santos
|21
|20
|6
|3
|11
|20
|31
|-11
|16
|Vasco da Gama
|19
|20
|5
|4
|11
|27
|29
|-2
|17
|Vitória
|19
|20
|3
|10
|7
|18
|24
|-6
|18
|Juventude
|18
|20
|5
|3
|12
|18
|41
|-23
|19
|Fortaleza
|15
|20
|3
|6
|11
|19
|32
|-13
|20
|Sport Recife
|10
|18
|1
|7
|10
|12
|27
|-15
Quais são os próximos jogos da Série A?
Segunda-feira (25/08)
- 19h00 – Palmeiras x Sport Recife
- 21h00 – Flamengo x Vitória
Sábado (30/08)
- 16h00 – Ceará x Juventude
- 18h30 – Botafogo x Red Bull Bragantino
- 21h00 – Cruzeiro x São Paulo
Domingo (31/08)
- 16h00 – Santos x Fluminense
- 16h00 – Flamengo x Grêmio
- 18h30 – Corinthians x Palmeiras
- 18h30 – Mirassol x Bahia
- 18h30 – Vitória x Atlético-MG
- 20h30 – Sport Recife x Vasco da Gama
- 20h30 – Internacional x Fortaleza