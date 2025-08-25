fechar
Classificação Série A 2025 atualizada: veja a tabela completa

Rodada é marcada por derrotas de clubes que lutam contra o rebaixamento. Flamengo e Palmeiras, líder e vice-líder da competição, entram em campo

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 25/08/2025 às 15:45
Taça do Brasileirão Série A em frente à sede da CBF
Taça do Brasileirão Série A em frente à sede da CBF - Lucas Figueiredo/CBF

A Série A chegou à sua 21ª rodada e segue a todo vapor. A competição é liderada pelo Flamengo, que ainda entra em campo na rodada, em duelo contra o Vitória.

Segundo colocado da Série A, o Palmeiras também entra em campo nesta segunda-feira (25), para encarar o Sport, no Allianz Parque.

A rodada ficou marcada pelos tropeços de equipes que lutam contra o rebaixamento. Santos, Vasco e Juventude foram derrotados em suas partidas.

Confira a tabela completa da Série A

Posição Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols
1 Flamengo 43 19 13 4 2 36 9 27
2 Cruzeiro 41 21 12 5 4 34 15 19
3 Palmeiras 39 18 12 3 3 24 15 9
4 Bahia 36 19 10 6 3 27 17 10
5 Botafogo 32 19 9 5 5 26 12 14
6 Mirassol 32 19 8 8 3 30 19 11
7 São Paulo 32 21 8 8 5 26 22 4
8 Red Bull Bragantino 30 21 9 3 9 26 28 -2
9 Fluminense 27 19 8 3 8 25 28 -3
10 Ceará 26 20 7 5 8 19 19 0
11 Corinthians 25 21 6 7 8 22 27 -5
12 Atlético-MG 24 19 6 6 7 20 23 -3
13 Internacional 24 20 6 6 8 23 28 -5
14 Grêmio 24 20 6 6 8 19 25 -6
15 Santos 21 20 6 3 11 20 31 -11
16 Vasco da Gama 19 20 5 4 11 27 29 -2
17 Vitória 19 20 3 10 7 18 24 -6
18 Juventude 18 20 5 3 12 18 41 -23
19 Fortaleza 15 20 3 6 11 19 32 -13
20 Sport Recife 10 18 1 7 10 12 27 -15

Quais são os próximos jogos da Série A?

Segunda-feira (25/08)

  • 19h00 – Palmeiras x Sport Recife
  • 21h00 – Flamengo x Vitória

Sábado (30/08)

  • 16h00 – Ceará x Juventude
  • 18h30 – Botafogo x Red Bull Bragantino
  • 21h00 – Cruzeiro x São Paulo

Domingo (31/08)

  • 16h00 – Santos x Fluminense
  • 16h00 – Flamengo x Grêmio
  • 18h30 – Corinthians x Palmeiras
  • 18h30 – Mirassol x Bahia
  • 18h30 – Vitória x Atlético-MG
  • 20h30 – Sport Recife x Vasco da Gama
  • 20h30 – Internacional x Fortaleza

