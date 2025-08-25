Classificação Série A 2025 atualizada: veja a tabela completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Rodada é marcada por derrotas de clubes que lutam contra o rebaixamento. Flamengo e Palmeiras, líder e vice-líder da competição, entram em campo

A Série A chegou à sua 21ª rodada e segue a todo vapor. A competição é liderada pelo Flamengo, que ainda entra em campo na rodada, em duelo contra o Vitória.

Segundo colocado da Série A, o Palmeiras também entra em campo nesta segunda-feira (25), para encarar o Sport, no Allianz Parque.

A rodada ficou marcada pelos tropeços de equipes que lutam contra o rebaixamento. Santos, Vasco e Juventude foram derrotados em suas partidas.

Confira a tabela completa da Série A



Posição Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols 1 Flamengo 43 19 13 4 2 36 9 27 2 Cruzeiro 41 21 12 5 4 34 15 19 3 Palmeiras 39 18 12 3 3 24 15 9 4 Bahia 36 19 10 6 3 27 17 10 5 Botafogo 32 19 9 5 5 26 12 14 6 Mirassol 32 19 8 8 3 30 19 11 7 São Paulo 32 21 8 8 5 26 22 4 8 Red Bull Bragantino 30 21 9 3 9 26 28 -2 9 Fluminense 27 19 8 3 8 25 28 -3 10 Ceará 26 20 7 5 8 19 19 0 11 Corinthians 25 21 6 7 8 22 27 -5 12 Atlético-MG 24 19 6 6 7 20 23 -3 13 Internacional 24 20 6 6 8 23 28 -5 14 Grêmio 24 20 6 6 8 19 25 -6 15 Santos 21 20 6 3 11 20 31 -11 16 Vasco da Gama 19 20 5 4 11 27 29 -2 17 Vitória 19 20 3 10 7 18 24 -6 18 Juventude 18 20 5 3 12 18 41 -23 19 Fortaleza 15 20 3 6 11 19 32 -13 20 Sport Recife 10 18 1 7 10 12 27 -15

Quais são os próximos jogos da Série A?

Segunda-feira (25/08)

19h00 – Palmeiras x Sport Recife

21h00 – Flamengo x Vitória

Sábado (30/08)

16h00 – Ceará x Juventude

18h30 – Botafogo x Red Bull Bragantino

21h00 – Cruzeiro x São Paulo

Domingo (31/08)