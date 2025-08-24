Série A do Brasileiro: Confira todos os resultados dos jogos de hoje (24/8), pela 21ª rodada
Adversários do Sport na disputa contra o rebaixamento à Série B, Vasco, Fortaleza, Santos e Juventude foram derrotados neste domingo
Botafogo bate o Juventude de virada
O Botafogo não teve vida fácil, mas contou com brilho do estreante Chris Ramos para vencer o Juventude, por 3 a 1, no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, viu o adversário abrir o placar, mas teve tranquilidade para buscar o empate ainda no primeiro tempo e a virada no fim do jogo. A partida, válida pela 21ª rodada, foi realizada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).
O Botafogo, que vinha de derrota para o Palmeiras, por 1 a 0, se reabilitou e agora soma 32 pontos na quinta colocação. Os cariocas ainda têm dois jogos atrasados, contra Mirassol e Grêmio. O Juventude, por outro lado, que estava há três jogos invicto, sendo duas vitórias, segue com 18, em 18º, dentro da zona de rebaixamento (Z-4). Os gaúchos têm apenas um jogo atrasado, diante do Palmeiras.
Mirassol aproveita a crise do Fortaleza
Novato na elite, o Mirassol continua surpreendendo os seus adversários. Desta vez aproveitou a crise vivida pelo Fortaleza e venceu por 1 a 0, mesmo atuando na Arena Castelão, neste domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O time paulista aparece em sexto lugar, com 32 pontos, perdendo o quinto posto para o Botafogo pelo número de vitórias: 9 a 8. O Fortaleza, agora com 11 derrotas em 20 jogos disputados, continua com 15 pontos, em penúltimo lugar, na frente somente do Sport, com 10.
Corinthians domina e vence o Vasco
Antes de uma sequência importante na temporada, o Corinthians voltou a vencer um jogo do Brasileirão depois de mais de um mês ao derrotar o Vasco por 3 a 2 neste domingo, em São Januário. Maycon, Gui Negão e Gustavo Henrique marcaram no triunfo. Vegetti, de pênalti, e Rayan fizeram os gols dos vascaínos.
O triunfo no Rio eleva o Corinthians na tabela e o deixa distante da zona de rebaixamento. São 25 pontos para a equipe paulista, que deixou o Vasco preocupado. Primeiro time fora do grupo do descenso, o clube carioca tem 19 pontos e pode terminar a rodada dentro do Z-4, a depender de resultados de concorrentes contra a queda.
Santos perde do Bahia e se afunda mais na crise
Sem Neymar, suspenso, o Santos se afundou ainda mais em crise ao perder do Bahia por 2 a 0, neste domingo, em Salvador, pela 21ª rodada do Brasileiro. O time da Vila Belmiro acumula duas derrotas seguidas, estacionou nos 21 pontos e está próximo da zona de rebaixamento, na 15ª posição. O Bahia, com 36 pontos, é o quarto do Brasileiro.
O técnico recém-contratado Juan Pablo Vojvoda viu a partida nas tribunas da Arena Fonte Nova. O auxiliar Matheus Bachi, que comandou os treinos durante a semana, tentou reforçar a marcação no meio campo santista com dois volantes, João Schmidt e Tomás Rincón. O esquema, porém, desmoronou logo no início de jogo.
São Paulo quebra jejum contra Atlético-MG
O São Paulo bateu o Atlético-MG, que poupou seus titulares, por 2 a 0, neste domingo, 24, em duelo válido pela 21ª rodada do Brasileirão 2025, no MorumBis. Pablo Maia abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. Aos 35 minutos do segundo tempo, Tapia completou.
Com este resultado, o time tricolor volta a vencer após três empates seguidos na temporada e vai aos 32 pontos no Campeonato Brasileiro, se mantendo na sétima colocação. Já o Atlético-MG segue seu ano inconstante e fica com 24 pontos em 12º.
Classificação atual da Série A
- Flamengo - 43 pontos
- Cruzeiro - 41 pontos
- Palmeiras - 39 pontos
- Bahia - 36 pontos
- Botafogo - 32 pontos
- Mirassol - 32 pontos
- São Paulo - 32 pontos
- Bragantino - 30 pontos
- Fluminense - 27 pontos
- Ceará SC - 26 pontos
- Corinthians - 25 pontos
- Atlético-MG - 24 pontos
- Internacional - 24 pontos
- Grêmio - 24 pontos
- Santos - 21 pontos
- Vasco da Gama - 19 pontos
- EC Vitória - 19 pontos
- Juventude - 18 pontos
- Fortaleza - 15 pontos
- Sport - 10 pontos