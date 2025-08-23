Transmissão CRB x Athletico-PR ao vivo online: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Galo da Pajuçara venceu suas duas últimas partidas na Série B e busca nova vitória para se aproximar do G-4. Furacão realiza temporada decepcionante

O CRB recebe o Athletico-PR neste sábado (23), às 20h30 (Horário de Brasília), em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O confronto será disputado no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Como chegam as equipes

Décimo colocado na tabela, o CRB busca a vitória para se aproximar do G-4. A equipe alagoana vive boa fase e venceu seus dois últimos jogos na Série B. A última vitória veio sobre o Volta Redonda, fora de casa, pelo placar de 1 a 0.

O Athletico-PR não venceu nenhuma de suas sete últimas partidas e vive péssimo momento na atual temporada. O Furacão ocupa o 13º lugar na classificação e espera voltar aos eixos.

Onde assistir CRB x Athletico-PR ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+. O confronto estará disponível apenas para os assinantes do pacote premium.

Ficha técnica

Data e Horário: 23/08 - 20h30 (horário de Brasília)

23/08 - 20h30 (horário de Brasília) Competição: Série B - Rodada 23

Série B - Rodada 23 Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)

Estádio Rei Pelé, Maceió (AL) Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

CRB: Matheus; Weverton, Henri, Alemão e Matheus Ribeiro; Meritão, Crystopher e Danielzinho; Douglas Baggio, Thiaguinho e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Belezi, Arthur Dias e Esquivel; Riquelme, Patrick e Zapelli; Mendoza, Luiz Fernando e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.